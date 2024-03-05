Передача Taurus Киеву оказалась под угрозой. Как Москва выиграла от утечки данных бундесвера FT: перспектива передачи Киеву ракет Taurus оказалась под еще большим вопросом

После публикации расшифровки разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали передачу Киеву Taurus, Британия призвала Берлин поставить Украине эти дальнобойные ракеты. При этом канцлер Олаф Шольц продолжает настаивать на том, что это невозможно. Издания Politico и Financial Times написали о том, что от утечки выиграла в первую очередь Москва, потому что поставка Taurus теперь кажется менее вероятной.

Утечка раздражает, но не имеет значения

По данным газеты The Guardian, Великобритания призвала Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера. В беседе они сказали, что украинцы с их помощью смогут использовать оружие для атаки на Крымский мост и склады боеприпасов.

Согласно материалу, британские власти не стали публично критиковать немецких коллег из-за утечки — Лондон предложил Берлину провести собственное расследование произошедшего и все же поставить Киеву дальнобойные ракеты.

«Великобритания была первой страной, передавшей Украине высокоточные ударные ракеты большой дальности, и мы призываем наших союзников сделать то же самое», — сказал анонимный источник в правительстве.

В конце февраля Лондон подтвердил, что на Украине действительно присутствует «небольшое количество британских войск». Однако правительство не стало уточнять, какие именно задачи выполняют военнослужащие.

Бывшие инсайдеры министерства обороны Великобритании в беседе с газетой отметили, что утечка разговора хоть и «раздражает», но не имеет существенного значения, поскольку беседа не была конкретной.

«Я канцлер, и поэтому это имеет силу»

Канцлер Германии Олаф Шольц уже не раз говорил, что ФРГ не будет передавать Киеву указанные ракеты. По данным агентства DPA, 4 марта во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе страны Шольц вновь подчеркнул, что Германия не будет поставлять Taurus:

«Не может быть так, что поставляют боевую систему, которая имеет очень большую дальность действия, не задумываясь, как осуществлять контроль над ней. А если хочешь контролировать и это возможно только в случае участия немецких военных, то это (поставки. — «Газета.Ru») полностью исключено. <...> Я очень ясно об этом заявил. Я канцлер, и поэтому это имеет силу».

Американское издание Politico написало, что после произошедшего вероятность поставки Киеву Taurus значительно снизилась. Об этом же сообщила The Financial Times. По мнению аналитика из совета Германии по международным отношениям Кристиана Меллинга, утечка «создала идеальную политическую дилемму в Германии».

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок продолжает поддерживать передачу Украине дальнобойных ракет. Во время визита в Черногорию она заявила, что ФРГ делает все, чтобы Киев мог защитить себя.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — отметила Бербок.

Последствия утечки

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они якобы обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов.

Сразу несколько официальных источников подтвердили достоверность аудиозаписи. По данным The Wall Street Journal, разговоры велись на платформе WebEx.

Bild узнала, что министерство обороны Германии защищает файлы паролем «1234». Как оказалось, ведомство опубликовало на своем сайте специальное защищенное сообщение для прессы, однако для защиты выбрали самый элементарный пароль.

The Daily Telegraph выяснила, что, возможно, утечек гораздо больше.

4 марта стало известно, что бундесвер распространит рекомендации по безопасному дистанционному общению, несмотря на то, что уже существует определенный установившийся порядок передачи информации.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в комментарии в своем Telegram-канале написал, что «Германия готовится к войне с Россией»:

«Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер [Олаф Шольц]. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс)канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день. Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился, что в «недрах бундесвера» обсуждают «предметно и конкретно» планы ударов по российской территории. По его мнению, этот факт не нуждается «ни в каких юридических трактовках».