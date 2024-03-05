Не российский шпион: в Германии нашли виновного в утечке разговора офицеров

Глава германского минобороны Борис Писториус рассказал, каким образом произошла утечка разговора офицеров бундесвера. По его словам, они беседовали с помощью платформы WebEx, однако один из участников — офицер Грефе — присоединился к конференции из Сингапура, используя неавторизированную связь. Специалисты продолжают проверку, но уже сейчас в минобороны ФРГ заверили, что «российский шпион» к конференции не подключался.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус провел пресс-конференцию в Берлине, на которой заявил, что разговор офицеров бундесвера смогли перехватить, так как один из участников подключился по незащищенной линии из Сингапура.

«Причина того, что разговор ВВС мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано», — сказал Писториус, которого цитирует ТАСС.

Министр добавил, что утечка могла произойти по ошибке одного из участников. Во время разговора он был в Сингапуре и подключился по неавторизованной связи.

По данным Bild, этим участником был начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе.

Он приехал в Сингапур на аэрошоу вместе с другими высокопоставленными военными из разных стран. Писториус считает, что перехватить разговор удалось случайно. Он утверждает, что сейчас специалисты проверяют все использованные во время беседы устройства. Министр заверил, что «российский шпион» к конференции точно не подключался.

Никого не уволят

«Сегодня утром я распорядился провести предварительную дисциплинарную проверку, то есть предварительное расследование в отношении участников этой видеоконференции», — подчеркнул Писториус.

По его словам, во время расследования станет ясно, обсуждали ли офицеры моменты, которые в принципе не следовало обсуждать через платформу WebEx даже при ее правильном использовании. Не исключено, что будет возбуждено дисциплинарное производство. При этом Писториус не намерен увольнять своих подчиненных без веской причины, чтобы «не приносить в жертву ни одного из своих лучших офицеров ради игр» России.

Министр добавил, что внутренние каналы связи ВС ФРГ не были скомпрометированы. Для обсуждения вопросов определенного уровня секретности они используют платформу WebEx, однако не общедоступную версию, а специальную — для служебного использования. Кроме того, военные не пользуются зарубежными серверами.

Писториус назвал инцидент «серьезной ошибкой, которая не должна была произойти». По его словам, российский президент Владимир Путин в течение нескольких недель или даже месяцев задает темы, которые активно обсуждают немцы: поддержка Украины, насколько успешен Киев на поле боя, может ли украинская сторона одержать победу. Писториус считает, что публикацией расшифровки разговора Германии вновь навязали «эту повестку».

«Я очень раздражен из-за этой истории среди прочего потому, что три дня [все] занимаются только этой темой», — сказал Писториус.

Доверие утеряно

Министр отметил, что страны-партнеры по-прежнему доверяют Германии. Он убедился в этом, переговорив с зарубежными коллегами.

«Все понимают опасность таких атак по прослушке и знают, что 100-процентную защиту невозможно обеспечить. Наши партнеры знают, что мы последовательно и решительно расследуем этот инцидент», — отметил Писториус.

Однако данные газеты Bild говорят об обратном: утверждается, что спецслужбы западных стран теперь передают меньше секретной информации Германии, опасаясь, что она станет известна России. Более того, издание выяснило, что не у каждого высокопоставленного немецкого офицера есть возможность воспользоваться защищенными каналами связи для работы.

Bloomberg со ссылкой на источники также пишет, что союзники потребовали у Германии ужесточить меры безопасности. Некоторые политики из стран НАТО удивились непрофессионализму сотрудников минобороны ФРГ, поскольку «такого поведения можно ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников».

1 марта редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и сценарий возможной атаки на Крымский мост и склады боеприпасов. Судя по тексту, участники беседы были осведомлены, что Грефе находится в Сингапуре. Он в свою очередь знал, через какое время можно передать Украине ракеты и что для этого нужно предпринять.