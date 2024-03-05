«Поляки не прониклись и не осознают». Почему в ЕС не верят в угрозу российского вторжения Полковник Ходаренок: Киев не может объяснить, зачем России вторгаться в Европу

Украинские политики и эксперты периодически повторяют, что следующими целями ВС РФ после СВО станут страны Восточной Европы. Вторжение России в Финляндию, Эстонию, Польшу, Молдавию и другие государства в ближайшее время, по их словам, просто неминуемо. Что не так с этими заявлениями и почему Украина станет сильнейшей геополитической головной болью ЕС — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Неубедительные заявления

Цель подобных высказываний совершенно очевидна и формулируется она так — на страны ЕС и НАТО с Востока скачут сразу все четыре всадника апокалипсиса, на фронтах СВО идет битва света и тьмы, добра и зла, демократии и деспотии, и в случае проигрыша Украины Европа будет следующей. Короче говоря, дайте денег и оружия для победы над ордами с Востока, иначе апокалипсис неминуем.

Казалось бы, Европа от таких речей должна задрожать от ужаса, без малейшего промедления передать Украине свое последнее оружие и в срочном порядке выделить все возможные в этом случае финансовые средства. И Соединенные Штаты должны наконец очнуться, и конгресс США обязан в обстановке полного единодушия и в темпе presto проголосовать за продолжение финансирования Украины. Однако подобного по некоторым причинам пока так и не происходит (во всяком случае, в нужных для Киева объемах).

К примеру, на борьбу с COVID-19 Европейский союз выделил около €250 млрд, на предотвращение дефолта Греции — около €200 млрд, а на борьбу света с тьмой и добра со злом дал всего €50 млрд, да и то финансирование будет осуществляться в течение предстоящих четырех лет.

Конгресс США пока так и не проголосовал за выделение $60 млрд (с большой вероятностью это все же произойдет в ближайшее время, но, тем не менее, сумму нельзя признать значительной).

Возникает вполне логичный вопрос – что же получается, Старый и Новый свет не осознают нависшей над ними неотвратимой угрозы уничтожения?

Дело в том, что украинские речи о неминуемом вторжении в Европу орд с Востока все же больше похожи на лозунги , которые практически не подкреплены серьезными аналитическими выкладками военно-политического и оперативно-стратегического характера. Иными словами, звучат как крайне неубедительные выкрики.

Разберем это всего на одном примере. Представители политического класса и экспертного сообщества Украины утверждают, что Польша станет следующей страной, куда вторгнется российская армия после завершения СВО. На этом у киевских специалистов аналитика и заканчивается. А надо ведь обосновать свои выводы и заключения.

Для начала следует сформулировать политические цели подобного вторжения, причем сделать это предельно конкретно — первое, второе, третье, четвертое. Однако специалисты в Киеве спотыкаются уже на первом пункте. Убедительно объяснить, зачем России надо вторгаться в Польшу, они решительно не могут, тем более расписать это по пунктам.

Предположим, каким-то образом украинским экспертам удалось сформулировать политические цели гипотетического вторжения (хотя это, без всякого преувеличения, невыполнимая задача). К примеру, роль НАТО и Белоруссии в подобном конфликте подробно не расписывается.

Но затем требуется более или менее подробно обозначить привлекаемые силы и средства ВС РФ, требующиеся для решения такой задачи. Сделать это надо в виде более или менее конкретного сценария (хотя бы даже не столько конкретного, сколько правдоподобного). Но и с этим пунктом у украинских стратегов большие проблемы.

После этого нужно предельно ясно расписать, как будет выглядеть послевоенная картина мира. Ведь войны в конечном итоге замышляются исключительно для того, чтобы выйти на требуемый облик послевоенного мира. Но об этом речи у украинских аналитиков не идет в принципе. Они даже не упоминают об этих крайне важных обстоятельствах (может, и не вполне разбираются в вопросах войны и мира в подобном разрезе).

Тем не менее, по украинским оценкам, угроза вторжения российской армии в Польшу просто неминуема. Однако в Варшаве вместо того, чтобы копать противотанковые рвы и устраивать проволочные заграждения, собираются закрыть границу с Украиной. В общем, можно сказать, что поляки не прониклись и не осознают.

Украина — головная боль Европы

Вполне возможно, что во многом по причинам неубедительности своих выкладок Киеву так до сих пор и не удалось «зажечь» коллективный Запад, несмотря на все усилия гастролирующих по странам НАТО украинских политиков самого различного калибра.

Можно не сомневаться, что у серьезных политиков в Старом и Новом свете и в мыслях нет сценария, при котором российская армия планирует вторжение в Восточную Европу. У них главная задача — купировать конфликт на Украине в ее географических границах, и не более того.

Деньги и снаряды для Украины в ближайшее время, вероятно, найдут. Но главная задача Запада будет, скорее всего, выглядеть неизменной — не допустить поражения Украины, а не создать предпосылки для ее победы . Поэтому объемы передаваемого Киеву вооружения вряд ли выйдут на какой-то фантастический уровень.

Помимо всего прочего, надо иметь в виду и следующие обстоятельства. Под каким бы углом не смотреть со стороны Старого и Нового света на Украину, она не представляет собой какого-либо ценного геополитического и геостратегического объекта, за который коллективному Западу надо сражаться до последней капли крови. Украина ни разу не кладовая ценных природных ресурсов, не технологическая столица континента, и уж тем более не перекресток торговых путей. Даже роль транзитной страны между Западом и Востоком за рамками возможностей Киева.

На несколько предстоящих десятилетий Украина будет для Запада только сильнейшей геополитической головной болью, политическим геморроем и источником экономического метеоризма. Вряд ли даже до 2035 года Киеву будет предложено членство в Евросоюзе и тем более в НАТО. Но прежде, чем делать подобные прогнозы, надо все же дождаться завершения СВО. Именно итоги операции во многом определят расстановку сил на Европейском континенте.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).