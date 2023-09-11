Над Белгородской областью сбиты два дрона. Военная операция на Украине, день 565-й

НАТО планирует провести весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии крупнейшие со времен холодной войны военные учения для отработки действий по отражению предполагаемого «российского нападения», сообщает FT.
Военнослужащие группировки сил «Запад» отразили две контратаки Вооруженных сил Украины на купянском направлении в направлении Ковалевки, а также две атаки в районе Петропавловки и Ольшаны. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Магазины Decathlon должны открыться до конца года после продажи новому владельцу, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Полевой комплекс по психологической разгрузке организовали для российских военных на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.
Бойцы могут сходить в русскую баню, поиграть в спортивные игры, посетить полевой храм и живой уголок с ручным филином, кроликами и черепахами. Также здесь организована комната досуга, где военнослужащие могут посмотреть военно-патриотические фильмы, почитать книги и исторические справки, поиграть на музыкальных инструментах и написать письмо домой.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала с визитом в Киев. Заранее об этой поездке главы немецкого внешнеполитического ведомства на Украину не сообщалось.
Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выступили за справедливый и прочный мир на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров в связи с договоренностью вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
На следующей неделе единственный экземпляр наземного дрона «Ежик» будет отправлен российским спецназовцам в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
Платформа является колесной, дальность ее работы составляет до 5 км. Его основная задача будет в провоцировании огневых точек противника.
США не считают, что страны «Большой двадцатки» (G20) в итоговой декларации саммита в Индии смягчили свою позицию по Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.
«США не рассматривают эти формулировки как каким-либо образом ослабляющие позицию G20 по Украине... Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны», — сказала она.
Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 грядущей зимой. Такую оценку неназванных представителей военного руководства Украины приводит газета The Wall Street Journal.
Два раза — ночь и утром — звучали взрывы в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины.
В первом случае о них сообщало издание «Зеркало недели», во втором — глава совета обороны города Александр Вилкул.
⚡️ Два дрона самолётного типа сбито над территорией Белгородской области минувшей ночью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом», — написал Гладков.