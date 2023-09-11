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Политика

Над Белгородской областью сбиты два дрона. Военная операция на Украине, день 565-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 565-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. В Кривом Роге произошли взрывы. Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 в феврале 2024 года, пишет The Wall Street Journal. Министр финансов США Джанет Йеллен опровергла сообщения СМИ о том, что страны G20 в своей декларации смягчили позицию по конфликту на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:20

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

09:16

НАТО планирует провести весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии крупнейшие со времен холодной войны военные учения для отработки действий по отражению предполагаемого «российского нападения», сообщает FT.

09:10

Военнослужащие группировки сил «Запад» отразили две контратаки Вооруженных сил Украины на купянском направлении в направлении Ковалевки, а также две атаки в районе Петропавловки и Ольшаны. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

09:07

Магазины Decathlon должны открыться до конца года после продажи новому владельцу, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

09:06

Полевой комплекс по психологической разгрузке организовали для российских военных на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Бойцы могут сходить в русскую баню, поиграть в спортивные игры, посетить полевой храм и живой уголок с ручным филином, кроликами и черепахами. Также здесь организована комната досуга, где военнослужащие могут посмотреть военно-патриотические фильмы, почитать книги и исторические справки, поиграть на музыкальных инструментах и написать письмо домой.

08:54

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала с визитом в Киев. Заранее об этой поездке главы немецкого внешнеполитического ведомства на Украину не сообщалось.

08:46

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выступили за справедливый и прочный мир на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров в связи с договоренностью вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

08:41

08:32

На следующей неделе единственный экземпляр наземного дрона «Ежик» будет отправлен российским спецназовцам в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

Платформа является колесной, дальность ее работы составляет до 5 км. Его основная задача будет в провоцировании огневых точек противника.

08:22

США не считают, что страны «Большой двадцатки» (G20) в итоговой декларации саммита в Индии смягчили свою позицию по Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.

«США не рассматривают эти формулировки как каким-либо образом ослабляющие позицию G20 по Украине... Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны», — сказала она.

08:19

ВСУ 70 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС.

08:15

08:10

Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 грядущей зимой. Такую оценку неназванных представителей военного руководства Украины приводит газета The Wall Street Journal.

08:07

Два раза — ночь и утром — звучали взрывы в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины.

В первом случае о них сообщало издание «Зеркало недели», во втором — глава совета обороны города Александр Вилкул.

08:04

⚡️ Два дрона самолётного типа сбито над территорией Белгородской области минувшей ночью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом», — написал Гладков.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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