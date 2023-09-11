Над Белгородской областью сбиты два дрона. Военная операция на Украине, день 565-й

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Полевой комплекс по психологической разгрузке организовали для российских военных на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Бойцы могут сходить в русскую баню, поиграть в спортивные игры, посетить полевой храм и живой уголок с ручным филином, кроликами и черепахами. Также здесь организована комната досуга, где военнослужащие могут посмотреть военно-патриотические фильмы, почитать книги и исторические справки, поиграть на музыкальных инструментах и написать письмо домой.