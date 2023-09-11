«Счастливого конца не будет». Зеленский высказался о ходе контрнаступления ВСУ

Президент Зеленский призвал не ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда. Он заявил, что за время военных действий Украина потеряла многих людей. Украинский лидер в очередной раз напомнил, что боевые действия на границе с Россией — «это не фильм». В то же время украинские военные рассказали NYT об успехах российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Что происходит в зоне боевых действий — в материале «Газеты.Ru».

Ход контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать хеппи-энда от контрнаступления ВСУ. Пессимистичное настроение он объяснил потерей многих бойцов личного состава украинской армии.

«Все мы хотим добиться успеха и получить счастливый конец. Во-первых, это не фильм на полтора часа, речь о контрнаступлении. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Зеленский, комментируя критическое замечание по поводу медлительности контрнаступления, «оно все еще продолжается», несмотря ни на что.

Украинский лидер подчеркнул, что использование полученного от европейских и американских союзников вооружения не означает быстрых результатов на фронте. При этом он анонсировал обсуждение с президентом США Джо Байденом вопроса поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Новое оружие и продолжение боев

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины. В тот же день в Пентагоне объявили о выделении Киеву еще одного пакета помощи на $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщения украинских и американских чиновников написала, что Украина может получить долгожданные истребители F-16 в феврале 2024 года.

О продолжении контрнаступления и зимой днем ранее заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено», — отмечал он.

Снижение эффективности действий украинской стороны на прошлой неделе отметила Норвежская радиовещательная корпорация NRK. По ее данным,

ВСУ теряют наиболее опытных военных на поле боя, и на их место приходят менее обученные солдаты. Также издание объясняло неудачи ВСУ сложностью при атаке оборонительных укреплений Вооруженных сил России. Оборона выстроена на отдельных участках фронта и состоит из минных полей, сети траншей, противотанковых бетонных блоков и артиллерии, которая бьет по ВСУ с расстояния.

«Ударный кулак» российской армии

О сложностях в прорыве обороны российской армии рассказали The New York Times и украинские военные. Собеседники издания на условиях анонимности признали успехи российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. «Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — сообщили бойцы ВСУ в интервью.

По словам украинских солдат, на этом направлении российские подразделения добиваются «небольших тактических успехов». Летом российские Вооруженные силы своей тактикой вынудили Киев направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.

При этом, как подчеркнули украинские солдаты, и российской стороне пока не удалось прорвать украинские позиции. «Тем не менее нет никаких признаков того, что российское давление ослабнет», — говорится в сообщении.