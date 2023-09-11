Тиктокера Милохина могут забрать в армию. Об этом попросила Екатерина Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию 21-летнего тиктокера Даню Милохина. По ее словам, непонятно, на каком основании он избегал призыва последние три года. Блогер вернулся в Москву в начале месяца. Он уехал в ОАЭ осенью 2022 года, покинув шоу «Ледниковый период» на Первом канале в середине сезона, а позднее пожаловался на отсутствие заработка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Скоро в армию

21-летнего блогера Даню Милохина, вернувшегося в Россию в начале сентября, призовут на срочную службу в армию осенью 2023 года, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, Милохин стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года. «Все это время оснований для отсрочки у него не было», — утверждает Mash.

Осенний призыв на срочную службу в армию в России начнется 1 октября.

При этом приемный отец блогера рассказал, что у молодого человека проблемы со зрением, из-за которых для службы в армии он негоден.

«Еще со времен техникума ему поставили близорукость, ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал. <...> У него зрение – 6,5», — сказал он.

«Патриотическое воспитание»

Обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию опубликовала в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Она попросила оборонное ведомство обратить особое внимание на Милохина и не забыть внести его в списки призывников. В документе она также призвала проверить, на каком основании Милохин избегал получения повесток последние три года.

«Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины», — написала она.

Мизулина не пояснила, какие именно заявления Милохина она имеет в виду.

По ее словам, призыв Милохина в ряды Вооруженных сил страны поспособствует «патриотическому воспитанию». «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — считает глава «Лиги безопасного интернета».

Приезд из Дубая

8 сентября на странице блогера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появились кадры из Москвы. Звезда TikTok показал несколько фото из летнего кафе, на которых видно московский Кремль, а также снимок храма Василия Блаженного на Красной площади. О возвращении Милохина также сообщил блогер Аслан Шукаша в своем Telegram-канале.

После этого ведущий Владимир Соловьев потребовал отправить тиктокера на фронт из-за того, что тот год назад спел украинский гимн.

Это первые снимки в российской столице после отъезда тиктокера в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осенью 2022 года. Отъезд он объяснил желанием встретиться с коллегами из объединения блогеров TikTok — Dream Team.

Неоднозначные заявления

Милохин уехал в Дубай в разгар шоу «Ледниковый период», в котором принимал участие с паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Уход из программы блогер объяснил усталостью. «У меня не хватает сил, не понимаю, для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно все делать с любовью, а если любви нет, то нет смысла», — отметил тогда Милохин.

Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

Через пару недель после отъезда Милохин во время прямого эфира с украинским блогером Артуром Бабичем исполнил государственный гимн Украины, за что подвергся критике. Внимание к стриму привлекла ведущая «России 1» Ольга Скабеева. «Будем считать, что сжег мосты», — заявила она.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ему жаль, что Милохин «так бесславно распоряжается своей судьбой», а активист Виталий Бородин, известный своими жалобами на артистов и СМИ, попросил Генпрокуратуру объявить Милохина иностранным агентом и лишить его российского гражданства.

Милохин в ответ на обвинения выразил недоумение и напомнил, что российский гимн во время трансляции он тоже пел: «У меня вопрос, вот люди вырезали, как я пою гимн Украины. Почему люди не вырезали, как я пел гимн России до этого».

Отношение блогера к конфликту на Украине неизвестно — он никогда не высказывал свое мнение.

В начале 2023 года блогер пожаловался на отсутствие заработка из-за отказа от контрактов по проектам в России. По его словам, рекламодатели перестали предлагать ему сотрудничество. Из-за нехватки денег блогер продал свой розовый автомобиль марки Mercedes-Maybach за 5 млн рублей, при том что купил Милохин этот автомобиль за 8 млн рублей. Какое-то время блогер, по своему признанию, даже жил за счет друзей.