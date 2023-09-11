«Дело далеко не в погоде». Почему контрнаступление Украины закончится через месяц

Наступательная операция ВСУ, скорее всего, завершится в ближайшем будущем. По оценкам председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, речь может идти о 30-45 днях. Американский генерал связал завершение активных военных действий с плохой погодой. Что еще стоит за прогнозами американского военачальника и при чем тут опыт Великой Отечественной войны — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Осталось еще достаточно времени - вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили», - сказал Марк Милли, добавив, что вступление в права осени и зимы осложнит дальнейшее наступление ВСУ, которое даже летом шло медленнее, чем ожидали в США. Его слова приводит «Би-би-си».

Есть все основания полагать, что подобное заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США связано отнюдь с метеоусловиями, которые изменятся в ближайшем будущем. Наверняка на руках у американского военачальника оперативная часть на карте и пояснительная записка к украинской наступательной операции, все необходимые справки по боевому и численному составу ВСУ (в том числе по количеству частей и их вооружению по направлениям действий войск), а также сведения об обеспеченности ВСУ вооружением и техникой, боеприпасами, управляемыми ракетами, горючим, продовольствием, вещевым и медицинским имуществом.

И именно исходя из этих данных генерал Марк Милли и примерно определил – наступательные возможности ВСУ могут быть исчерпаны примерно через 30-45 суток. То есть вряд ли соображения американского военачальника основаны исключительно на интуиции и предвидении развития обстановки.

Что касается наступления распутицы и ожидаемого с этим снижения интенсивности боевых действий, то опыт ранее прошедших войн в императивности этой связи никак не убеждает.

К примеру, в период с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года Красной Армией была проведена Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция (освобождение Правобережной Украины). Это одна из крупнейших операций Второй Мировой войны. Она представляла собой систему взаимосвязанных по времени и направлению ударов десяти фронтовых операций. Днепровско-Карпатская операция проводилась войсками 1, 2, 3 и 4 Украинских фронтов. На завершающем этапе в ней приняли участие войска 2-го Белорусского фронта.

Ширина фронта боевых действий составляла 1300-1400 км. Глубина продвижения советских войск – 250-450 км. Среднесуточные темпы наступления – 2-4 км. В операции принимали участие 2 млн. 406 тыс. бойцов и командиров РККА. В результате был завершен разгром всего южного крыла восточного фронта вермахта. Особо следует заметить, что операция проводилась при весьма и весьма неблагоприятных климатических условиях. Очевидцы вспоминают, что ни до, ни после они не видели ничего подобного, чтобы напоминало им распутицу тех дней на Правобережной Украине.

То есть метеоусловия (осенняя либо весенняя распутица) не могут служить каким-либо кардинальным препятствием для проведения самых масштабных боевых действий.

Примеров успешности наступательных операций в подобных условиях в истории войн и военного искусства более чем достаточно. Самое главное заключается в наличии как военно-политической воли, так и вооруженных сил, которые должны представлять собой полностью отлаженный и безупречно функционирующий механизм.

К примеру, во время проведения Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции ежесуточные потери РККА составляли почти 10 тыс. человек. То есть каждый день только для восполнения потерь в живой силе на фронт требовалось отправить либо аналогичное по численности маршевое пополнение, либо еще одну стрелковую дивизию.

Танков и САУ в ходе этой операции было утрачено 2639 единиц, то есть ежесуточные потери в бронетехнике составляли 31 танк и САУ. А США вооруженным силам Украины собираются поставить всего 31 танк M1 Abrams, в то время как украинской армии для осуществления масштабных наступательных операций требуется не 31 танк, а пять раз по триста машин подобного типа.

Иными словами, тут дело далеко не в погоде. А в ясном ответе на вопрос – способны ли ВСУ на сегодня решать подобные масштабные оперативно-стратегические задачи. То есть не овладеть за три месяца кровопролитных боев какой-нибудь никому доселе неизвестной Великой Камышевахой, а, скажем, нанести в ходе предстоящих боевых действий чувствительное поражение Вооруженным силам РФ, и тем самым в результате добиться политических целей кампании.

Ответ на этот вопрос, по всей видимости, будет отрицательным. И генерал Марк Милли об этом знает. Поэтому и оценки американского военачальника такие обтекаемые и отнюдь не носят характера категоричности. То есть у председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США всегда есть возможность сделать шаг в сторону и сказать – «Да ничего подобного я не говорил».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).