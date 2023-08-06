Военная операция на Украине. День 529-й

08:10

ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщили в представительстве республики.

«Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также ранее освобожденной Новопетриковке», — говорится в сообщении.

Повреждены 18 жилых домостроений в Ворошиловском, Петровском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Уточняется, что ВСУ на донецком направлении совершили 30 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии калибра 155 мм, на горловском — 18 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм, на волновахском — два обстрела из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили 230 единиц различных боеприпасов, передает ТАСС.