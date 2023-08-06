Военная операция на Украине. День 529-й

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что деревню Кулига Рыльского района обстреляли со стороны Украины:
На всей территории Украины утром 6 августа объявили отбой воздушной тревоги. В течение ночи сирены звучали в большинстве областей страны — ТАСС.
Военнослужащим Центрального военного округа доставили икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным участникам специальной военной операции.
ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщили в представительстве республики.
«Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также ранее освобожденной Новопетриковке», — говорится в сообщении.
Повреждены 18 жилых домостроений в Ворошиловском, Петровском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Уточняется, что ВСУ на донецком направлении совершили 30 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии калибра 155 мм, на горловском — 18 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм, на волновахском — два обстрела из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили 230 единиц различных боеприпасов, передает ТАСС.
Подразделения войск «Центр» уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» гаубицу М777, еще одна М777 уничтожена в результате контрбатарейной борьбы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук — ТАСС.
Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, монтаж панелей щита продолжается, сообщает ТАСС.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы — ТАСС.
❗️Серия взрывов произошла минувшей ночью в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины — ТАСС.