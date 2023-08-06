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Политика

Военная операция на Украине. День 529-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 529-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Серия взрывов минувшей ночью произошла в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. В ночь на 6 августа на территории Винницкой, Одесской, Харьковской и Черкасской областей объявляли воздушную тревогу. ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщили в представительстве республики. Подразделения российских войск «Центр» уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» гаубицу М777. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:15

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что деревню Кулига Рыльского района обстреляли со стороны Украины:

08:14

На всей территории Украины утром 6 августа объявили отбой воздушной тревоги. В течение ночи сирены звучали в большинстве областей страны — ТАСС.

08:12

Военнослужащим Центрального военного округа доставили икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным участникам специальной военной операции.

08:10

ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщили в представительстве республики.

«Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также ранее освобожденной Новопетриковке», — говорится в сообщении.

Повреждены 18 жилых домостроений в Ворошиловском, Петровском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Уточняется, что ВСУ на донецком направлении совершили 30 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии калибра 155 мм, на горловском — 18 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм, на волновахском — два обстрела из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили 230 единиц различных боеприпасов, передает ТАСС.

08:09

Подразделения войск «Центр» уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» гаубицу М777, еще одна М777 уничтожена в результате контрбатарейной борьбы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук — ТАСС.

08:08

Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, монтаж панелей щита продолжается, сообщает ТАСС.

08:04

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы — ТАСС.

08:03

ВСУ накануне вечером дважды обстреляли Донецк боеприпасами кассетного типа — ТАСС.

08:02

08:01

❗️Серия взрывов произошла минувшей ночью в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 529-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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