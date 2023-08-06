В Забайкалье пьяная компания избила ветерана СВО. Агрессорам грозит дело о дискредитации армии

В селе Нерчинский завод в Забайкалье был избит ветеран военной операции, сообщил губернатор Александр Осипов. По его словам, выпивавшие мужчины «проявили агрессию к участнику спецоперации» с одной ногой. В ходе конфликта с бывшего военного сорвали медали и сломали ему телефон, а также повредили автомобиль. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе — о дискредитации армии.

Участника специальной военной операции (СВО) российских ВС на Украине избили в Забайкальском крае после конфликта в кафе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

«В одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — рассказал чиновник.

Осипов добавил, что правоохранители ведут следственные действия и допросы, а «ситуация находится на контроле у краевых властей и Москвы».

Губернатор подчеркнул, что сейчас решается вопрос о задержании агрессоров и привлечении их к административной ответственности за дискредитацию армии.

«Произошло абсолютно недопустимое. Реакция будет быстрой и жесткой. В соответствии с законом. Все правоохранительные органы действуют. Никто не уйдет от ответственности!» — заявил забайкальский губернатор.

Что произошло в кафе

Источник MK.RU сообщил, что конфликт начался в кафе, где отдыхали две компании мужчин, – в Нерчинском Заводе. В одной из них были двое участников СВО с ранениями, сильно ограничивающими их мобильность. На одном из фото пострадавшего видно, что у мужчины нет левой ноги.

В какой-то момент к ним подошли мужчины из другой компании, началась перепалка. Первая компания решила покинуть заведение, но на улице конфликт продолжился.

Тогда компания с ветеранами СВО решила уехать на машине. По дороге они снова столкнулись с компанией противников, попытались скрыться от них на проселочной дороге, но в конечном итоге снова столкнулись с ними на трассе.

В результате произошла драка, у одного из участников спецоперации сорвали награды, сломали ему мобильный телефон. По данным ГУ МВД по Забайкалью, агрессоры также повредили автомобиль мужчины.

Сестра пострадавшего рассказала изданию «Чита.ру», что в компании было два участника военной операции, которые потеряли ногу в боевых действиях. По ее словам, в компании нападавших были преимущественно молодые люди от 19 до 23 лет, а конфликт произошел из-за их неприязни к военным действиям на Украине.

«Мужчин запинывали ногами около пяти человек, в то время как остальные участники группы, среди которых были две молодые девушки, подбадривали товарищей», — сказала женщина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества (ст. 115 УК и ч. 1 ст. 167 УК, обе предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы).

Руководство УМВД РФ по Забайкальскому краю взяло на контроль предварительное расследование уголовных дел. «По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение», — говорится в сообщении МВД.

УМВД также усмотрело в произошедшем признаки дискредитации армии РФ (ч. 3 ст. 280 УК РФ).

В пресс-центре МВД России сообщили, что полиция Забайкальского края задержала одного из участников нападения на инвалида.

«Поговорил с Михаилом. Самочувствие у него в порядке, идет на поправку», — рассказал губернатор Осипов. По его словам, настроение у ветерана СВО «бодрое».

«Сказал, что обидно, что есть такие люди, с которыми он столкнулся. При этом Михаил защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали, и сказал: «За что вы на него нападаете? Он вообще мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать», — передал глава Забайкалья слова пострадавшего.