ВСУ ударили по мостам в Чонгаре и Геническе. Как ЧП повлияло на маршруты в Крым

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонщиной, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При ударе применялись ракеты Storm Shadow британского производства. Под ударом оказался также поселок Чонгар. Повреждено дорожное полотно моста. Добраться до Крыма можно через Чаплинку и Армянск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили нанесение ракетного удара по автомобильным мостам в Чонгаре и Геническе. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

«Около 15:00 … поразили два ключевых пути сообщения … Чонгарский и Генический автомобильные мосты», — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мосты – Чонгарский и переправу между Геническом и Арабатской стрелкой Крыма.

«Обстреляли <…> мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой... Выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета», — написал он в Telegram-канале.

Из-за попадания в газопровод более 20 тыс. жителей остались без газа.

«Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму, как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей», — утверждает Сальдо.

Он также сообщил, что ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью, обстреляв при этом поселок Чонгар. При обстреле, по словам российского чиновника, украинские военные применили ракеты Storm Shadow, сделанные в Великобритании.

В результате удара повреждено дорожное полотно автомобильного моста. Сальдо сообщил, что в Крым можно добраться через Армянск и Чаплинку. Проезд по Чонгарскому мосту временно закрыт.

На опубликованных фотографиях моста видна пробоина.

«Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Приостановлена работа КПП в Чонгаре. Пропускные пункты Армянск и Перекоп продолжают функционировать штатно. Фуры и грузовики направляются в Крым через Перекоп, легковые автомобили и рейсовые автобусы — через Армянск, добавили в минтрансе Крыма.

Чонгарский мост неоднократно подвергался обстрелам ВСУ. Он был поврежден 22 июня.

«Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени... Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», — заявлял Сальдо.

По его словам, тогда ВСУ также использовали британские ракеты Storm Shadow.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя обстрел Чонгарского моста со стороны ВСУ, заявил, что Украина сама выбирает цели для ударов и проводит эти операции.

«Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции», — подчеркивал Райдер.

24 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив ВС РФ уничтожили в районе Староконстантинова Хмельницкой области склад с ракетами Storm Shadow.