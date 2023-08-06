Что известно о беспилотных авиационных системах – новой отрасли в России

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия готова создавать свою отрасль по производству беспилотных авиационных систем. На соответствующий нацпроект, рассчитанный на 2024 — 2026 годы, будет направлено 300 млрд рублей. При этом вице-премьер заверил, что некоторые российские образцы беспилотников не уступают иностранным.

«Мы готовы к старту новой отрасли», — заявил Белоусов, выступая на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

При этом, по словам чиновника, сейчас у российской промышленности «есть далеко не все» для полноценного производства дронов. Но чтобы создавать их прототипы, «практически вся линейка [есть], может быть, за исключением отдельных компонентов».

«А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная», — заверил Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер считает, что российские образцы беспилотников не уступают иностранным, а где-то их даже превосходят.

«Я обнаружил, что, оказывается, у нас есть производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров», — признался Белоусов.

По предварительным данным, на нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем на 2024-2026 годы будет направлено 300 млрд рублей.

«Это достаточно дорогостоящая история, — признал Белоусов. — Могу сказать, что пока окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 год — 48 млрд рублей, на 2025 год — 117 млрд и на 2026 — 148 млрд рублей».

По данным первого вице-премьера, около 70 компаний в РФ уже производят беспилотные системы, из них 20 — крупные.

В 2024 году в России планируется выпустить около 18 тыс. крупных и средних беспилотников без учета БПЛА весом менее 1 кг.

«Необозримое» направление

В последнее время руководство страны уделяет пристальное внимание сфере производства БПЛА. На встрече с представителями отрасли в апреле этого года президент РФ Владимир Путин назвал сферу «важнейшим направлением деятельности».

«Сейчас мы только с коллегами смотрели, я видел нарисованную цифру: на ближайшее время объем 500 миллиардов [рублей], – но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка: скорее всего, если мы все вместе – и государство тоже – будем работать активно, то это будет триллион рублей, это вот такой будет объем», — заявил президент.

По мнению президента, за отраслью беспилотной авиации стоит будущее, в ней концентрируются последние разработки по целому ряду направлений. Сфера способна серьезным образом поднять конкурентоспособность экономики, считает глава государства.

«Направление использования беспилотных летательных аппаратов — оно просто необозримое, практически нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было бы применять беспилотные летательные аппараты», — добавил Путин.

Президент заявил, что дроны помогут освоению территории России: осуществлять доставку продовольствия, лекарств и почты в отдаленные районы, мониторить состояние промышленных объектов, трубопроводных систем, линий электропередачи.

Дроны нужны и вооруженным силам

«Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», — пообещал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в июне этого года.

Глава государства считает, что курсы по управлению беспилотниками необходимо внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.

«Полностью поддерживаю прозвучавшее со стороны наших компаний предложение, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным, интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься», — говорил Путин на еще одном совещании по развитию беспилотной авиации.

Отрасль планируют создать за 6,5 года

В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

«В течение ближайших 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В документе определены пять направлений: стимулирование спроса; разработки и серийное производство систем, создание крупных производственных центров; развитие инфраструктуры; подготовка кадров, а также проведение исследований.

Параллельно с разработкой стратегии ведется разработка национального проекта развития беспилотных авиационных систем.

К работе подключены регионы – до 1 октября им необходимо разработать свои программы развития беспилотных авиасистем и предоставить информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры.