«Мы здесь страдаем»: на границе Латвии и России выстроились очереди из украинцев

На пункте пропуска «Виентули» собрались украинцы и молдаване, которые хотят выехать из Латвии в Россию. В основном они направляются в родные места: кто-то едет за родственниками, кто-то — решить вопросы с документами. Многим приходится проводит на границе до нескольких дней. По данным латвийских пограничников и журналистов, очереди на погранпункте выстроились из-за медленной работы российской стороны. Подробности ситуации на литовско-российской границе — в материале «Газеты.Ru».

На границе Латвии и России у пункта пропуска «Виентули» выстроились очереди из украинцев, которые хотят попасть в Россию. Об этом пишет портал LSM, на котором был опубликован репортаж Латвийского телевидения о ситуации на границе. Проблемы на границе начались в конце мая. На прошлой неделе у «Виентули» начали работать волонтеры, которые пытаются помочь гражданам Украины.

«Со стороны Российской Федерации пограничный контроль проходит достаточно медленно. Люди стоят в очереди, часто по два дня», – рассказал представитель пограничной службы Латвии Александр Шапаев.

В очереди застряли и молдаване. Волонтеры предлагают им кофе, но в обмен на пожертвование, так как пункт помощи предназначен только для украинцев.

«Мы стоим здесь сутки и не знаем, сколько еще простоим. Все говорят, что это вина российской стороны, потому что они дополнительно проверяют людей с украинскими паспортами. А мы здесь страдаем, поэтому без воды, без нормальных санитарных условий», – сказал молдаванин Дмитрий телеканалу.

По словам выезжающих, они хотят вернуться в родные места за родственниками или из-за необходимости привести в порядок дела.

«Поедем домой, ненадолго, потому что мы из Каховки, там плотину прорвало. У нас было много родственников, нам нужно привезти их сюда на фургоне, эвакуировать оттуда», – мужчина, представившийся Виктором.

Телеканалу рассказала свою историю также жительница Мариуполя, которая ранее покинула город, но теперь решила вернуться, чтобы разобраться с документами. Другая пара заявила, что намерена отправиться в Россию, чтобы забрать своих детей.

Волонтер Диана Киселева из ассоциации «Твои друзья» рассказала, что накануне вечером помогала 80-летней женщине, которая возвращалась на Украину после нескольких месяцев, проведенных в Польше.

«Я накормила ее и уложила спать. Люди голодают. Два дня [ожидания], а тут ничего нет. Лето, воды нет. Дополнительные туалеты сюда привезут завтра», — добавила девушка.

Организация «Твои друзья» оборудовала у пункта пропуска вагончик для волонтеров, которые работают по сменам.

Депутат Госдумы Олег Савченко обратил внимание, что сейчас многие украинские беженцы хотят вернуться на родину. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы они могли побыстрее оказаться дома.

«В любом случае это плохо. Плохо и беженцы, плохо и очереди из тех людей, которые хотят вернуться на родину в свои дома, в свои семьи. Все это очень плохо. Но таковы законы сегодняшнего времени. Поэтому нужно делать все возможное и с нашей стороны, естественно, в первую очередь, и со стороны западных стран, даже если они категорично настроены в адрес России», – приводит его слова Дума ТВ.

Парламентарий подчеркнул, что нужно понимать, что речь идет о гуманитарной миссии, так как речь идет о живых людях, «и здесь не должно быть никаких противостояний, не должно быть спекуляций политических».