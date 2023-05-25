Москва и Минск договорились, как будут хранить российское ядерное оружие в Белоруссии

В четверг министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, строительство хранилища планируется закончить к 1 июля. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 мая министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе встречи в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Шойгу указал, что осуществляемые Россией и Белоруссией меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам».

Главы двух ведомств также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества, передает ТАСС.

«Контроль остается за Москвой»

Шойгу прибыл в четверг в Минск, где проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — пояснил министр обороны РФ.

По его словам, «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».

«В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере», — сказал Шойгу.

«Необъявленная война»

Российский министр также напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

«Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку», — рассказал он.

Против Москвы и Минска «развязана необъявленная война», которую ведут страны Запада, утверждает Шойгу. «Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну», — заявил глава Минобороны РФ.

По его словам, военная деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность».

«Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства», — сказал Шойгу.

Размещение ядерного оружия в Белоруссии

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, «как это давно делают США на территории своих союзников».

По словам Путина, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

«Размещение в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия должно заставить руководство недружественных стран задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», — заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

По его словам, Минск уделяет пристальное внимание вопросам готовности вооруженных сил к выполнению поставленных задач, в том числе и защите западных границ Союзного государства.

«Реализованные и спланированные мероприятия еще раз подчеркивают стратегический формат существующего взаимодействия между нашими ведомствами», — заключил он.