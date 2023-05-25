Москва и Минск договорились, как будут хранить российское ядерное оружие в Белоруссии

25 мая министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе встречи в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Шойгу указал, что осуществляемые Россией и Белоруссией меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам».
Главы двух ведомств также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества, передает ТАСС.
«Контроль остается за Москвой»
Шойгу прибыл в четверг в Минск, где проходит заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ.
«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — пояснил министр обороны РФ.
По его словам, «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».
«В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере», — сказал Шойгу.
«Необъявленная война»
Российский министр также напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.
«Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку», — рассказал он.
Против Москвы и Минска «развязана необъявленная война», которую ведут страны Запада, утверждает Шойгу. «Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну», — заявил глава Минобороны РФ.
По его словам, военная деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность».
«Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства», — сказал Шойгу.
Размещение ядерного оружия в Белоруссии
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, «как это давно делают США на территории своих союзников».
По словам Путина, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.
«Размещение в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия должно заставить руководство недружественных стран задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», — заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
По его словам, Минск уделяет пристальное внимание вопросам готовности вооруженных сил к выполнению поставленных задач, в том числе и защите западных границ Союзного государства.
«Реализованные и спланированные мероприятия еще раз подчеркивают стратегический формат существующего взаимодействия между нашими ведомствами», — заключил он.