Лукашенко рассказал о переговорах во Львове с представителем Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине идти «на хрен» в ответ на предложение провести новые переговоры в Стамбуле взамен тех, которые не удалось завершить во Львове. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Политик рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему провести переговоры. На встречу прибыл начальник Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов.

«Мы поехали через границу их, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: давайте в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы нахрен, какой Стамбул», — сказал белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил в интервью каналу «Россия 1», что согласовать с Российской Федерацией применение ядерного оружия не является для него проблемой и что он может сделать это по одному звонку.