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Одно из условий достижения мира — отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС», — подчеркнул дипломат.