Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 458-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 458-й день

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости
Глава СБУ Малюк косвенно подтвердил, что ведомство стоит за подрывом Крымского моста. В МИД России призвали Украину отказаться от вступления в НАТО и ЕС ради достижения мира. В связи с гибридной войной, которую развязали США против России и Белоруссии, Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность, заявили в МИД РФ. Киев не должен пытаться вернуть Крым, поскольку «это нежелательно для мира после Украины», заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:25

8:20

Вооруженные силы РФ отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

close
100%
Сергей Кузнецов/РИА «Новости»
8:16

Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер дал интервью WSJ. Главное:

▫️ Киев не должен пытаться вернуть Крым, поскольку «это нежелательно для мира после Украины»;

▫️ стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту;

▫️ США считают, что они праведные и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, но остальные страны мира не согласны с этим.

8:12

8:08

Одно из условий достижения мира — отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС», — подчеркнул дипломат.

8:04

8:02

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту.

«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил он на вопрос о причастности СБУ к теракту на Крымском мосту в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на YouTube.

close
100%
AP
8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, связанных со спецоперацией на Украине.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Совершенно непонятная буча». Путин удивился реакции Грузии на отмену российских виз
Путин прокомментировал ситуацию в Грузии после отмены виз и возобновления прямых рейсов
Джомарт Алиев
Три буквы
О разнице поколений
«Иногда кажется, что я вырастила не дочь, а дьявола»
Бухгалтер из Подмосковья – о сложных отношениях с дочерью-подростком
В МИД РФ предупредили о привлечении российских войск при провокациях в Приднестровье
Звезду «…А зори здесь тихие» Мартынова экстренно госпитализировали
Посольство России ответило на критику США из-за перемещения ядерного оружия в Белоруссию
Стало известно, что «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства
Новости и материалы
Больше половине россиян требуется эмоциональная разгрузка после работы
Тренер «Ливерпуля» Клопп прокомментировал слухи об уходе Салаха
В США перечислили последствия возможного дефолта по госдолгу
На 74 году жизни скончалась модель и звезда хоррора «Ганджа и Хесс» Марлен Кларк
Особый противопожарный режим введен в Иркутской области
В США занимаются вопросами проекта по госдолгу для предотвращения дефолта
Экономист дала совет, как накопить на образование ребенка
В Киндяковке ребенок выпал с балкона третьего этажа
Тренер «Баварии» Тухель оценил шансы команды выиграть чемпионат Германии
Из-за плохой погоды в Приамурье отложены поиски упавших частей ракеты «Союз-2.1а»
Рогов пояснил, что значат обстрелы ВСУ Запорожской области
В России назвали фактор, который может привести к дефолту в США
Третьеклассник хотел купить промокоды для онлайн-игры и перевел мошенникам деньги с карты матери
Александр Емельяненко заявил, что он еще молод и в расцвете сил
На Камчатке пьяная мать избила сына телефоном на глазах у детей
Стало известно, с какого момента газ из РФ перестал поступать в Финляндию
Депутат Госдумы Нилов раскрыл планы по сокращению рабочей недели
Российский футболист рассказал об опасности жизни в Швеции
Все новости
Личный опыт. Стоит ли платить тысячу рублей за чистку наушников AirPods
«Газета.Ru» узнала, помогает ли платная чистка наушников AirPods улучшить их работу
«Я не вернусь — так говорил когда-то». Леву из «Би-2» записали в иноагенты
Минюст России включил лидера группы «Би-2» Егора Бортника в реестр иноагентов
Актриса Катя Кабак: снималась, когда дочке было три недели, отправляла на такси сцеженное молоко
Звезда сериала «Мачеха» Катя Кабак о шоу «Фактор страха», материнстве и фобиях
«Сохранить новые регионы в составе России». Спецпредставитель Китая встретился с Лавровым
Китайский эмиссар призвал «действовать быстро» и немедленно прекратить огонь на Украине
«Хранил тело ребенка в холодильнике». Мосгорсуд вынес приговор Виталию Бережному
Экс-сотрудника МВД Бережного приговорили к пожизненному сроку за убийство девочки в Тюмени
«Зубы дракона» должны быть прикрыты огнем
В противном случае они легко преодолеваются наступающим противником
Лучшая: умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер
Может обвалить цены на недвижимость: к чему приведет ужесточение условий ипотеки в 2023 году
Центробанк анонсировал повышение первоначального взноса по ипотеке до 20% с 1 июня
Корабль «Иван Хурс», который ранее атаковали беспилотники ВСУ, вернулся в Севастополь. Повреждений нет
«Mash на волне» опубликовал кадры корабля «Иван Хурс», заходящего в бухту Севастополя
«Имитация оргазма – огромный стресс»: интервью с сексологом о женском либидо
Сексолог Вавилонская рассказала, от чего зависит женское либидо и как его вернуть
Суд вынес приговор Дрожжиной, Цивину и их нотариусу по делу о наследстве Баталова
Актриса Дрожжина получила четыре года условно по делу о мошенничестве с наследством Баталова
Водителей перестанут наказывать за «лекарственное опьянение», но ненадолго
Первый кассационный суд запретил судам наказывать водителей за «лекарственное опьянение»
«Очищение»: мистический триллер с Гаем Пирсом про австралийскую секту «Семья»
Рецензия на сериал «Очищение» про религиозный культ с Гаем Пирсом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях