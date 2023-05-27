Военная операция на Украине. День 458-й

Вооруженные силы РФ отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер дал интервью WSJ. Главное:
▫️ Киев не должен пытаться вернуть Крым, поскольку «это нежелательно для мира после Украины»;
▫️ стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту;
▫️ США считают, что они праведные и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, но остальные страны мира не согласны с этим.
Одно из условий достижения мира — отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС», — подчеркнул дипломат.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту.
«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил он на вопрос о причастности СБУ к теракту на Крымском мосту в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на YouTube.