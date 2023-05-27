«Всегда готовы». На Украине готовы начать контрнаступление «в любой момент»

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов сказал, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление, как только командование отдаст такой приказ, то есть в любое время. При этом единого мнения среди украинских чиновников о контрнаступлении нет. Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ «идет уже несколько дней», а замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква подчеркнул, что украинские военные пока не могут наступать на противника, так как у них мало вооружений и есть не все необходимое. Тем не менее в России готовы к любому натиску, а в США уже не принимают отговорки в виде неподходящих погодных условий.

Вооруженные силы страны (ВСУ) готовы начать контрнаступление в любой момент, заявил в интервью «Би-би-си» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени», – сказал он.

По его словам, украинские военные готовы начать, как только командиры решат, что Киев «может добиться наилучшего результата на этом этапе войны».

«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать», – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что власти страны понимают, что права на ошибку у ВСУ нет: «Ответственность, которую на нас возложила наша страна, очень высока».

Данилов отметил, что нельзя «упустить эту историческую возможность, <...> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной».

При этом чиновник отверг предположения о том, что контрнаступление уже проходит. Таким образом, он опроверг заявление советника главы офиса президента Украина Михаила Подоляка. 25 мая Подоляк проинформировал, что «контрнаступление идет уже несколько дней».

«Эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — сказал Михаил Подоляк.

По словам советника офиса Владимира Зеленского, ожидаемое контрнаступление – это не «какой-то «один ивент», который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты».

Подоляк заявил, что контрнаступление – это «десятки различных действий» на разных направлениях, которые «уже происходили вчера, происходят сегодня и будут проходить завтра». Под контрнаступлением он имеет в виду в том числе «интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника».

В тот же день замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Bloomberg заявил, что Киев еще не начал контрнаступление.

Активное продвижение войск начнется, по его словам, когда ВСУ получат все необходимое вооружение от западных союзников.

Такое заявление прозвучало на фоне слов начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который 23 мая заявил, что военные уже получили необходимый минимум вооружения для контрнаступления.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время»,— сказал он в интервью японской телерадиокомпании NHK. Подробности Буданов приводить не стал.

Но он, как и другие украинские чиновники, напомнил западным партнерам, что для успешного продолжения боевых действий Украине «нужно больше оружия». «Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине»,— добавил он в разговоре с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая неоднократно повторял в СМИ, что украинской армии «нужно еще некоторое количество времени» – «не слишком много». По его словам, Киев «готовит очень важные этапы контрнаступления».

Во время визита в Германию 14 мая он в ответ на вопрос о готовности к контрнаступлению сказал: «Еще несколько визитов — и все», пишет РБК.

Российская сторона тем временем уже готова встретить противника на линии соприкосновения.

«У нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления», – заявил 18 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он также выразил мнение, что ВСУ потеряли свой шанс провести контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью.

The Washington Post между тем утверждает, что американцы устали ждать контрнаступления. В частности указывается, что погода, как прежде, не мешает – «на юг Украины пришла весна, и буйным цветом расцвели ожидания долгожданного контрнаступления», поэтому отговорки о бездорожье больше не работают.

«Бросок на юг через эти преимущественно сельскохозяйственные земли может позволить Украине прервать «сухопутный мост» между материковой Россией и Крымом, отрезав жизненно важные линии материально-технического снабжения полуострова и разместив украинские войска для дальнейших атак», – говорится в материале.

В то же время издание Politico ранее написало, что власти США готовятся к тому, что конфликт на Украине продлится много лет или даже десятилетий.

Анонимные источники рассказали СМИ, что американские власти хотели бы заморозить конфликт, как это произошло на Корейском полуострове, где уже 70 лет официально не прекращена война, но боевые действия приостановлены.