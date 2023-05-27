«Подготовка к следующей зиме»: на Украине хотят резко повысить цены на электричество

Украинский регулятор НКРЭКУ обратился к правительству страны с предложением увеличить вдвое тарифы на электроэнергию для всех украинцев и не разделять стоимость по уровню потребления. Источники в кабмине сообщают, что в скором времени это решение будет принято. В Минэнерго отмечали, что если не повысить цены, то объекты инфраструктуры сложно будет восстановить и тем более подготовить к следующей зиме.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила правительству вдвое повысить цены для бытовых потребителей с 1 июня, пишет «Энергореформа».

Предлагается внести изменения в законодательство «с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт⋅ч».

Сейчас украинцы платят от 1,44 гривны (3,08 рубля) до 1,68 гривны (3,59 рубля) за кВт⋅ч в зависимости от месячного потребления электроэнергии. 25 апреля правительство Украины продлило действие фиксированной цены до конца мая.

Авторы предложения о повышении цен считают, что благодаря такому изменению удастся повысить финансовые показатели госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Источник в правительстве, на который ссылается «Энергореформа», заявил, что украинские министры скорее всего поддержат инициативу в ближайшее время.

Прошлым летом президент Украины Владимир Зеленский ввел мораторий на повышение оплаты коммунальных услуг (газ, теплоснабжение и горячая вода) для граждан страны в течение действия военного положения.

Но этой весной началось обсуждение увеличения оплаты. О намерении властей Украины повысить тарифы на электричество стало известно еще в конце апреля. Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил ранее, что в результате российских ударов повреждено более 40% энергетических объектов Украины.

Местные СМИ писали, что по расчетам НКРЭКУ без изменения тарифов для граждан из госбюджета придется взять почти 150 млрд гривен, передает РИА Новости. Хотя ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил в эфире телеканала «Рада», что стоимость ремонта поврежденной инфраструктуры оценивается в 45-46 млрд гривен.

«Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. <...> То, что мы удержали систему, очень большой вызов. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий отопительный — зимний сезон», — объяснял министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам его зама Фарида Сафарова, если не увеличить оплату для украинцев, то энергосистему не на что будет не только восстановить, но и подготовить ее к следующей зиме, «которая может быть намного сложнее предыдущей».

При этом Сафаров заверил, что уязвимые категории населения получат помощь от государства, чтобы они могли оплатить счета.

С октября прошлого года Россия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту, из-за которого он был частично разрушен, и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Например, 22 мая «Укрэнерго» подтвердило, что после ударов повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ в Днепровском районе. Из-за этого отключилась одна из мощных электростанций в регионе, а также ряд подстанций «Укрэнерго». В результате потребители на подконтрольной Киеву территории Запорожья остались без света.

В середине мая компания «Укрэнерго» призвала украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером.

«В этом году сами ТЭС и ГЭС нуждаются в существенных ремонтах <...> Поэтому энергетики нуждаются в помощи украинцев, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему», — говорится в заявлении компании в Telegram-канале.

В компании рекомендовали перенести использование мощных электроприборов с пиковых часов на ночь, а также не включать несколько приборов одновременно.

Подчеркивается, что этим летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания», так как инфраструктуру будут подготавливать к отопительному сезону.