Бои за Белогоровку, атака дрона и «диверсанты». Что происходит на фронте и у границы

Российские военнослужащие взяли в плен две группы украинских бойцов в ходе боев за Белогоровку. В приграничных регионах РФ продолжаются обстрелы. В Шебекинском округе погиб один человек, пострадали двое. В Суджанском районе был убит строитель. В Брянской области был атакован автомобиль Минобороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бойцы Южной группировки войск взяли в плен две группы противника, передает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников операции.

«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что это произошло под Белогоровкой.

В настоящее время бои за поселок Белогоровку в Луганской области продолжаются.

За сутки системы противовоздушной обороны ликвидировали 12 дронов ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. Средствами ПВО перехвачены также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Атака дрона

На дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области был атакован автомобиль Минобороны. По данным Telegram-канал «112», в результате нападения погибли двое военнослужащих.

На месте инцидента работают экстренные службы.

Фотографию атакованного автомобиля «Нива» опубликовал Telegram-канал Baza.

На снимках видно, что передняя дверь машины справа открыта, а со стороны багажника видны повреждения.

Ранее беспилотник сбросил взрывное устройство на здание отделения Федеральной миграционной службы в поселке Майский Белгородской области.

ДРГ в Сушанах

Днем 27 мая Mash и Baza сообщили о попытке прорыва украинской диверсионной группы в приграничное село Сушаны Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз позже опроверг эту информацию. «Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — уточнил глава региона.

Украиснкие военносужащие обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Никто из мирных жителей не пострадал.

Огневые точки противника подавлены, подытожил Богомаз.

Обстрел Шебекино и Плехово

При обстреле Шебекинского округа в Белгородской области погиб мирный житель. «Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», — написал , губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Среди пострадавших двое подростков — девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и юноша 17 лет с контузией. В ближайшее время их перевезут в детскую областную больницу.

Украинские военные также обстреляли из минометов Суджанский район Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, один человек погиб.

«Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — уточнил он.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь.