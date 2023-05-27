«Запад должен за эти слова отвечать»: Лавров ответил на угрозу Путину со стороны разведки Украины

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что американские и британские власти задумываются над тем, насколько адекватны украинские коллеги. Такое мнение министр выразил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы »Москва. Кремль. Путин».
«Я нисколько не сомневаюсь, что «кукловоды», которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих так называемых руководителей», – сказал Лавров.
Так он прокомментировал слова замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Ранее он назвал российского президента Владимира Путина главной целью украинской разведки.
В интервью газете Die Welt Скибицкий заявил, что Путин находится «на вершине списка» целей ГУР, «потому что он координирует и решает, что происходит».
«Наш приоритет — уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать», – сказал замглавы ГУР.
По его мнению, президент России «замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал угрозы в адрес «всех русских, где бы они ни были, а теперь уже персонально [угрозы] в отношении руководителя суверенного государства Российской Федерации» «серьезнейшей вещью».
«Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей так называемых», – подчеркнул Лавров.
По словам дипломата, «слово не воробей, и Запад должен за эти слова отвечать».
В Кремле в ответ на слова Скибицкого заявили, что Киев «приемлет террористические методы».
«Очевидно, что сам киевский режим, так и надо, наверное, его называть – террористическим режимом, если режим это приемлет», – сказал в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, «поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы».
Представители власти Украины не в первый раз признают, что нацелены на уничтожение президента России. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов назвал Путина «законной целью» для Украины.
В то же время он отметил, что ликвидировать главу государства нецелесообразно, поэтому украинская разведка и не пытается это сделать.
Помимо этого, Буданов заявил, что разведка «достала уже многих, в том числе публичных, медийных личностей».
По его словам, Киев «убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Так он ответил на вопрос о причастности украинской стороны к убийству дочери философа Дарьи Дугиной.
Позже Буданов назвал эти слова вырванными из контекста. «Это немного порезанная версия того, что я сказал <...>. Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ISLND TV.
В Кремле слова Буданова назвали чудовищными. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», – напомнил Песков.