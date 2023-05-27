«Запад должен за эти слова отвечать»: Лавров ответил на угрозу Путину со стороны разведки Украины

«Кукловоды» из США и Великобританию наверняка анализируют, насколько адекватны заявления Киева, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявление замглавы украинской разведки Вадима Скибицкого, который назвал президента России главной целью. Лавров полагает, что за эти слова должен ответить Запад. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что американские и британские власти задумываются над тем, насколько адекватны украинские коллеги. Такое мнение министр выразил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы »Москва. Кремль. Путин».

«Я нисколько не сомневаюсь, что «кукловоды», которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих так называемых руководителей», – сказал Лавров.

Так он прокомментировал слова замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Ранее он назвал российского президента Владимира Путина главной целью украинской разведки.

В интервью газете Die Welt Скибицкий заявил, что Путин находится «на вершине списка» целей ГУР, «потому что он координирует и решает, что происходит».

«Наш приоритет — уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать», – сказал замглавы ГУР.

По его мнению, президент России «замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал угрозы в адрес «всех русских, где бы они ни были, а теперь уже персонально [угрозы] в отношении руководителя суверенного государства Российской Федерации» «серьезнейшей вещью».

«Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей так называемых», – подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, «слово не воробей, и Запад должен за эти слова отвечать».

В Кремле в ответ на слова Скибицкого заявили, что Киев «приемлет террористические методы».

«Очевидно, что сам киевский режим, так и надо, наверное, его называть – террористическим режимом, если режим это приемлет», – сказал в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, «поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы».

Представители власти Украины не в первый раз признают, что нацелены на уничтожение президента России. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов назвал Путина «законной целью» для Украины.

В то же время он отметил, что ликвидировать главу государства нецелесообразно, поэтому украинская разведка и не пытается это сделать.

Помимо этого, Буданов заявил, что разведка «достала уже многих, в том числе публичных, медийных личностей».

По его словам, Киев «убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Так он ответил на вопрос о причастности украинской стороны к убийству дочери философа Дарьи Дугиной.

Позже Буданов назвал эти слова вырванными из контекста. «Это немного порезанная версия того, что я сказал <...>. Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ISLND TV.

В Кремле слова Буданова назвали чудовищными. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», – напомнил Песков.