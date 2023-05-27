«Нам не нужны навязанные стандарты». Путин заявил о необходимости самоопределения

Российский президент Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида». Он подчеркнул, что для страны сейчас, по сути, время самоопределения и борьбы «за право быть самими собой». Извне многие стараются навязать ориентиры или стандарты, которые «подавляют любую самобытность», и этому надо противостоять. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что для России наступило время самоопределения и борьбы за право быть собой. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«Глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития. Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой», — сказал глава государства.

Политик подчеркнул, что в текущей ситуации культура и искусство оказались в эпицентре геополитического противостояния, несмотря на то, что это сферы, которые «призваны объединять людей».

Все, что связано с Россией, сейчас пытаются «отменить», отметил он.

По словам Путина, у российской культуры есть «особый ценностный посыл, говорящий о силе милосердия, взаимоуважения, о важнейших духовных и нравственных основах, который нужно сохранить». Лишая свои народы возможности прикоснуться к подлинным российским шедеврам, другие страны наказывают в первую очередь себя, подчеркнул он.

«Уверен, у вас — у молодых, по-хорошему дерзких, смелых творческих людей — получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние нашей культуры», — отметил президент.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства, которая объединяет образовательные заезды, фестиваль, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты.

Новая концепция

В конце марта Путин подписал указ о новой Концепции внешней политики страны. Объясняя необходимость обновления документа, президент подчеркнул, что этого потребовали «кардинальные изменения в международной жизни».

В Концепции говорится, что Россия самоопределяется как «самобытная страна-цивилизация», «обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава», а также «оплот Русского мира».

К другим государствам РФ относится с учетом их «конструктивной, нейтральной или недружественной» политики в отношении Москвы. При этом отмечается, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику, и подчеркивается безальтернативность мирного сосуществования с европейскими странами.

Предыдущую версию Концепции Путин утверждал 30 ноября 2016 года. Среди главных задач тогда были обозначены «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе» и «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами».