Греция примкнула к Венгрии. Почему ЕС не согласовал новые санкции против РФ

Будапешт и Афины вставляют палки в колеса, не давая странам Евросоюза согласовать одиннадцатый пакет санкций против России и используя ограничения в качестве политического рычага, пишет Politico. Ранее Киев предоставил Брюсселю список компаний, которые считает «спонсорами войны». В этом перечне 90 юрлиц, в том числе пять греческих и одно венгерское. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Греции поддержали Венгрию в блокировке очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.

11-й пакет отличается от предыдущих тем, что теперь ограничения будут нацелены на борьбу с их обходом, то есть под удар могут попасть и другие страны, помогающие Москве уклоняться от торгового эмбарго. Ранее Киев передал список частных компаний, которые он называет «спонсорами войны», среди них есть и компании ЕС.

Афины и Будапешт хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из этого списка, прежде чем они одобрят новый пакет, отмечает Politico.

«Греция вновь заявила, что, если появятся конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения заинтересованных государств-членов на техническом уровне, чтобы это было надлежащим образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры», — указал один из источников газеты.

Позиция Греции и Венгрии вызвала напряженность на недавней встрече министров иностранных дел стран ЕС, глава МИД ФРГ Анналена Бербок обрушилась с резкой критикой в адрес Будапешта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также выразил протест против введения Евросоюзом санкций в отношении восьми китайских компаний из списка. «Это очень опасно, потому что это вызовет сильную ответную реакцию со стороны китайцев», — подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель уже пообещал устранить разногласия, связанные с украинским списком компаний. Пока неясно, когда состоятся следующие переговоры по санкционному пакету. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила ранее, что пакет должен быть согласован к следующему заседанию Совета по иностранным делам, то есть не раньше 26 июня.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что украинский список включает в себя более 90 компаний, в том числе китайских. В нем также пять греческих компаний и одна венгерская.

«Мы серьезно настроены бороться с обходом санкций. Поэтому в 11-й пакет входят меры в отношении 90 с лишним компаний по всему миру, которые, как свидетельствуют веские доказательства, нарушали санкции», — сказала фон дер Ляйен.

Транш Киеву

15 мая Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира.

Венгерские власти потребовали, чтобы фонд в будущем играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения украинской армии.

К настоящему моменту Брюссель уже выделил из Европейского фонда мира €5,6 млрд на оплату поставок оружия для ВСУ.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что страны Евросоюза сократили собственные стратегические резервы до предельного уровня из-за поставок Украине и теперь подвергают риску самих себя. «Европейская оборонная промышленность должна каким-то образом расти», — отметил он.