«G7 твердо поддерживает Украину». Какие санкции против России вводят США и Великобритания

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита G7 в Хиросиме, 19 мая 2023 года

США введут новые «существенные» санкции в отношении России, в черный список попадут 70 организаций, более 300 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов — об этом рассказали в американской администрации. В свою очередь, Великобритания вводит рестрикции против компаний, связанных с российским ВПК. Кроме того, Лондон запретит импорт меди, никеля и алюминия из России, а также поставки российских алмазов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты введут новые санкции против РФ из-за военных действий на Украине, передает в пятницу, 19 мая, USA Today со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

В частности, под рестрикции попадут 70 компаний, которые занимаются экспортом из США, а также более 300 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов.

Ограничительные меры, как утверждается, будут направлены на пресечение обхода уже действующих санкций и действий «финансовых посредников» в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Напомним, в апреле Минфин США включил более 30 физических и около 90 юридических лиц в санкционный список по России. Под ограничения тогда попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих, движение «Юнармия» и компания «Мегафон».

Рестрикции также ввели против нескольких предприятий атомной отрасли РФ. Кроме того, была аннулирована лицензия, разрешающая сделки с собственностью, принадлежащей бизнесмену Алишеру Усманову.

«Закручивать гайки»

Представитель американской администрации пояснил, что страны G7 намерены «закручивать гайки» в отношении России из-за событий на Украине «с той же решимостью, что и в прошлом году». По его оценкам, санкции будут «существенными».

«Наше обязательство продолжать закручивать гайки в отношении России остается таким же сильным, как и в прошлом году. Вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и [ограничение] ее возможностей по ведению войны. Вы увидите дополнительные обязательства в том, что касается Украины», — приводит его слова РИА Новости.

По данным The Times, официально о новом пакете санкций США объявят на саммите G7 в Хиросиме.

Ожидается, что страны «Большой семерки» примут решения об ужесточении доступа РФ к мировой финансовой системе, ослаблении зависимости от ее энергоносителей, продолжении блокирования ее замороженных на Западе активов, а также ряд иных мер, направленных против Москвы в связи с проведением СВО. По словам представителя Белого дома, эти шаги нацелены на то, чтобы «ударить по способности России получать ресурсы для ее войны».

Как пишет Bloomberg, G7 решила не вводить полный запрет на экспорт в РФ, но список подпадающих под санкции товаров будет расширен.

Какие санкции вводит Лондон

В свою очередь, Великобритания внесла в санкционный список связанные с «Росатомом» компании, производящие современные материалы и технологии, включая лазеры.

Ранее сообщалось, что Лондон введет рестрикции в отношении 86 человек и организаций, связанных с российским ВПК, а также запретит импорт меди, никеля и алюминия из РФ и поставки российских алмазов. Предполагается, что ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объеме $4 млрд (£3,2 млрд).

Так, под санкции Великобритании попали возглавивший Запорожскую АЭС Олег Романенко и 13 членов совета директоров «Газпромнефти».

Рестрикции также коснулись восьми компаний, связанных с производством металлов в РФ. В санкционный список Британии вошли Росбанк и Тинькофф Банк, FESCO, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс», ММК, банк «ДОМ. РФ», основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и др. Всего в новый список вошли 86 физических и юридических лиц.

«Санкции, введенные против России Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на снижение уровня военных усилий Путина. «Большая семерка» сохранит единство перед лицом угрозы со стороны РФ и твердо поддерживает Украину», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) стартовал 19 мая и продлится до 21 мая.