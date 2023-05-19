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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 450-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 450-й день

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Дмитрий Макеев/РИА Новости
Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди и алюминия. Президент Украины Владимир Зеленский примет личное участие в саммите стран G7 в Хиросиме, сообщают Bloomberg и Reuters. Украина может заплатить «ужасную цену» за предстоящее контрнаступление, считает посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:43

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Днепропетровской областях в течение ночи.

Взрыв произошел в Кривом Роге, сообщил губернатор. По его словам, удар был по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Почти на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

8:38

РИА Новости публикует кадры того, как силы российской противовоздушной обороны сбили ракету РСЗО HIMARS на запорожском направлении.

8:33

❗️Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту запускать пока не будут.

По его словам, такое решение принято из соображений безопасности.

8:27

Звуки нескольких взрывов были слышны в Волынской и Львовской областях на западе Украины в ночь на 19 мая, сообщило украинское издание «Обозреватель».

8:22

Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он добавил, что Евросоюз работает над тем, чтобы не оставить никому возможностей обходить антироссийские санкции. Кроме того, по словам Мишеля, «мощная военная, политическая, гуманитарная и финансовая» поддержка Украины продолжится.

8:16

Журнал Military Watch Magazine пишет, что зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал».

8:12

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна», — сказал дипломат. Пристайко также сообщил, что в западных странах есть завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что «оказывает давление» на военнослужащих.

8:08

Великобритания запретит импорт российских алмазов. Британские власти также намерены ввести санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК.

«Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали», — указано в сообщении.

Предполагается, что анонсированные Лондоном ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объеме $4 млрд (£3,2 млрд).

8:05

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии, сообщают источники Bloomberg и Reuters. Изначально предполагалось, что он выступит в онлайн-формате.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 450-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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