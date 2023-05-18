Раскошеливаться не придется: власти сохранят ставку налога для уехавших из России удаленщиков

Люди на дороге в сторону КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в сентябре 2022 года

Минфин определился со ставками НДФЛ для сотрудников, которые работают на российские компании из-за границы — они продолжат платить 13-15% вне зависимости от того, остаются налоговыми резидентами или нет. В первых вариантах соответствующего законопроекта тех, кто работал на юрлица из РФ, но жил за рубежом более полугода, предлагалось облагать 30-процентным подоходным налогом. Отдельные депутаты Госдумы называли уехавших из страны после начала СВО и мобилизации сотрудников предателями и выражали мнение, что они должны расплачиваться за отъезд своими доходами.

Правительство России подготовило окончательный вариант проекта поправок в налоговое законодательство, определяющих в числе прочих налогообложение для сотрудников российских компаний, работающих из-за рубежа. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, Минфин сохранит для сотрудников, работающих из-за границы дистанционно, прежние ставки НДФЛ. И не намерен увеличивать их до 30%, как обсуждалось ранее.

«Был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», — объяснил Сазанов.

Законопроект, регулирующий налогообложение для покинувших страну удаленщиков, правительство начало разрабатывать прошлым летом. В своем первоначальном виде он устанавливал, что выплаты от российской компании за исполнение трудовых обязанностей дистанционно за пределами страны будут относиться к доходам от источников в России.

На практике это означало, что сотрудник, который работает из-за границы на российскую компанию, платит стандартные 13% подоходного налога (или 15%, если годовой доход превышает 5 млн рублей). Это продолжается до тех пор, пока он остается налоговым резидентом России. Статус резидента теряется, если сотрудник пробыл за рубежом более 183 дней в году. После этого он должен уже платить НДФЛ самостоятельно и в размере 30% — как и все нерезиденты.

Предполагалось, что законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года. Но его отправили на доработку. Второй вариант внесли в Госдуму уже 24 апреля текущего года. Документ содержал некоторые послабления, которые юристы трактовали следующим образом: удаленный сотрудник российской компании может платить 13-15% НДФЛ даже если постоянно живет за пределами страны (то есть, фактически не является налоговым резидентом), но только если он работает по трудовому договору.

То есть под повышенное налогообложение потенциально попадали не штатные сотрудники, а персонал, работающий по ГПХ, и фрилансеры. «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали, что целью властей в данном случае являются уехавшие из страны блогеры, получающие доход от контента, размещенного на западных платформах — прежде всего, YouTube и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Однако на следующий день, 25 апреля, кабмин отозвал законопроект из парламента, заявив о необходимости «технических уточнений». Нынешний и последний вариант документа, как пишет РБК, сочетает сразу две нормы, которые позволяют освободить нерезидента (постоянно живущего за рубежом сотрудника) от уплаты подоходного налога в 30%:

— «отнесение доходов в виде вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией — работодателем к доходам от источников в Российской Федерации»;

— «установление налоговой ставки в отношении таких доходов для налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации».

Что же касается быстрого отзыва законопроекта из Госдумы 25 апреля, замминистра Сазанов пояснил, что это было сделано для дополнения документа нормами по донастройке института Единого налогового счета (ЕНС). Речь идет о создании простого механизма погашения налоговой задолженности для физлиц, чтобы против них не возбуждалось уголовное дело. А также ряд поправок, облегчающих переход регионов на ЕНС.

«Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — резюмировал Сазанов.

Обсуждение повышенного подоходного налога для дистанционных работников шло на протяжении 2022-2023 годов в правительстве и парламенте на фоне массового отъезда из России специалистов после начала спецоперации на Украине в прошлом феврале и частичной мобилизации в сентябре.

«Кто сделал выбор не в пользу России, должен понимать, что и кормиться за счет нашей страны больше не получится. Таким людям придется расплачиваться за свое предательство хотя бы большей частью доходов, и, уж конечно, им не должен предоставляться льготный режим с низкой налоговой ставкой», — говорил первый заместитель председателя думского Комитета по обороне Алексей Журавлев.