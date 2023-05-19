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Британия ввела запрет на экспорт российских алмазов, меди и алюминия

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Depositphotos

Британия ввела запрет на экспорт российских алмазов, меди и алюминия, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.

«Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали», — указано в сообщении.

Кроме того, Британия планирует ввести санкции против 86 человек и компаний, которые связаны с российским оборонно-промышленным комплексом, а также энергетикой, металлургией и морскими перевозками.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией в ближайшие недели.

По данным издания, британские власти готовили юридические обоснования включения ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций на протяжении двух месяцев. Целью данной инициативы называется оказание давления на Россию.

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