Британия ввела запрет на экспорт российских алмазов, меди и алюминия, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.

«Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали», — указано в сообщении.

Кроме того, Британия планирует ввести санкции против 86 человек и компаний, которые связаны с российским оборонно-промышленным комплексом, а также энергетикой, металлургией и морскими перевозками.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией в ближайшие недели.

По данным издания, британские власти готовили юридические обоснования включения ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций на протяжении двух месяцев. Целью данной инициативы называется оказание давления на Россию.