«Радиоактивное облако направилось в Европу». А в России — радиационный фон в норме

На Европу движется радиоактивное облако после уничтожения в Хмельницком боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом на Украину, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. По его словам, Вашингтон «помог» Киеву, «надавив на своих сателлитов» и отправив туда снаряды ураном. Также он утверждает, что США «разрабатывают и используют химическое и биологическое оружие», в том числе на Украине. После взрыва склада с боеприпасами, по данным портала SaveEcoBot, в регионе поднялся радиационный фон, однако украинские власти отрицают эту информацию. Тем не менее в аптеках нескольких областей Украины пропал йод, а на польско-украинской границе машины досматривают в защитных костюмах.

После поражения в Хмельницком склада с боеприпасами, на котором находились снаряды с обедненным ураном, на Европу надвигается радиоактивное облако, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации»,

— утверждает секретарь Совбеза.

По его словам, Вашингтон «помог» Киеву, «надавив на своих сателлитов» и отправив на Украину снаряды с обедненным ураном. Также, отметил Патрушев, Вашингтон «уже разрабатывает и использует химическое и биологическое оружие», в том числе на Украине.

В России превышений радиационного фона не замечено, сообщили в Роспотребнадзоре.

Другие заявления Патрушева

Кроме того, Патрушев заявил, что украинские власти пытаются дестабилизировать обстановку в России и в связи с этим вырос риск терактов в местах скопления людей и на критически важных объектах: «Потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса». Также на территории страны активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы и радикальные экстремистские структуры, отметил он.

Также Патрушев рассказал, что «по имеющимся сведениям, совершенные на территории РФ теракты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода «Северный поток» и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США». Теракты, по его словам, сопровождаются заранее спланированной информационной кампанией, проводимой из Вашингтона и Лондона.

Взрыв в Хмельницком

Мощные взрывы в Хмельницком и Тернополе прогремели 13 мая. В украинских Telegram-каналах сообщалось, что его причиной стал ракетный удар по заводу «Катион», где могли быть боеприпасы. Уточнялось, что на заводе находились боеприпасы с обедненным ураном. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил удар по одному из промпредприятий. В Минэнерго Украины заявили, что удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры.

14 мая в Минобороны РФ сообщили об ударе по складам вооружений в Хмельницком и Тернополе.

15 мая портал SaveEcoBot сообщил о возросшем уровне радиации в Хмельницком. По информации ресурса скачок радиации вырос с 80-100 нанозиверт до 140-160. В Тернополе – до 130 нанозиверт. Также в городе появились дозиметрические патрули.

Тогда же глава администрации Тернополя Владимир Труш заявил, что в городе не взрывались склады с боеприпасами, содержащими обедненный уран.

16 мая пресс-служба администрации Хмельницкой области отвергла сообщения о радиационной опасности. Там уточнили, что ДУ «Хмельницкий областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины» проводит ежедневный мониторинг показателей радиационного фона и качества питьевой воды и «лабораторные исследования показали, что содержание школьных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-безопасных зон не превышает допустимых значений, анализ качества воды, почвы и радиационного фона в пределах допустимых показателей... Жизни населения угрозы нет».

Также были опубликованы спутниковые снимки результатов удара по складам в Хмельницком.

Позже, однако, в украинских регионах начали появляться памятки, в которых рассказано, как обезопасить себя при повышенном радиационном фоне. Также сообщалось, что на польско-украинской границе пограничники досматривают машины в защитных костюмах. По данным украинских Telegram-каналов, с запада страны к границам европейских стран образовались километровые пробки. Кроме того, жителей Хмельницкого призвали не пользоваться водопроводной водой, добавив, что это связано с ее хлорированием.

Жители украинских и польских городов начали жаловаться на пропажу йодида калия с аптечных полок. Спустя несколько дней после взрыва в сети начали появляться сообщения, что в Одесскую область прибыл первый поезд из Хмельницкого с жителями, пострадавшими от последствий взрыва.

Также сообщалось, что под Варшавой проводились учения по противодействию радиации. В свою очередь специалисты университета Марии Кюри-Склодовской в польском Люблине зафиксировали резкий скачок уровня висмута (один из продуктов распада урана) в воздухе. Однако польские власти официально отрицали эту информацию. 19 мая в Государственном атомном агентстве заявили, что информация не соответствует действительности: никакой радиационной опасности нет.