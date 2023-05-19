«Перешел в режим «автомат» и обстреливал ложные цели»: почему Patriot лишился 32 ракет, пытаясь сбить «Кинжал»

Некоторые отечественные эксперты пришли к выводу, что переданный Украине американский Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету. При этом было израсходовано 32 ракеты, выпущенных с восьми пусковых установок.
Невероятные сценарии
Проанализировать и в деталях охарактеризовать боевую работу ЗРС Patriot зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины вряд ли возможно — слишком мало исходных данных. Для разбора нужен посекундный хронометраж боевой работы и материалы объективного контроля. Первое, что вызывает удивление, – как действительно за такой короткий срок можно выпустить тридцать две зенитных управляемых ракеты? Для начала напомним, что многофункциональный радиолокатор AN/MPQ-53 ЗРС Patriot одновременно сопровождает шесть целей и наводит на них двенадцать ракет. Представим себе ситуацию, что ЗРС Patriot обнаружил «Кинжал», захватил его на сопровождение и пустил по нему две ракеты (больше нельзя, так устроена система). А повторно обстрелять цель уже нереально из-за малого пребывания в зоне поражения такой высокоскоростной цели, как «Кинжал».
Хорошо, в таком случае представим себе, что боевой расчет «размножил» (как выражаются ракетчики) захваченную цель по остальным каналам (есть и такой вариант боевой работы). Но даже в этом случае более двенадцати ракет одновременно на одну цель («Кинжал») наводить нельзя. Даже если допустить, что у ВСУ была новейшая модификация ЗРС Patriot – восьмиканальная по цели и шестнадцатиканальная по ракете, так все равно на выходе получается 16 ракет, но уж никак не 32.
Представить же себе ситуацию, при которой в зону поражения одной батареи чуть ли не одновременно вошли 16 целей и по ним последовательно отработал Patriot с расходом две ракеты на каждый воздушной объект (вот только тогда на выходе получается 32 ракеты), тоже затруднительно. Таких случаев в действительности просто не бывает.
Режим «полный автомат»
Почему же украинский Patriot стрелял как пулемет и за считанные секунды выпустил свой боекомплект?
Современная зенитная ракетная система (в том числе и Patriot) может работать в режиме автоматического пуска зенитных управляемых ракет. То есть сама система автоматически захватывает цель на сопровождение, сама ставит ракеты на подготовку (выдает питающие напряжения на ЗУР), сама при входе цели в зону поражения осуществляет пуск ракеты. Раньше этого не было, пуск ЗУР осуществлялся боевым расчетом вручную (простым нажатием пальца на кнопку «Пуск»).
Вполне возможно, что события в небе Киева развивались по следующему сценарию: в том самом налете впереди ГЗКР «Кинжал» шел постановщик помех, выполненный на базе этого же изделия, и ставил многофункциональному радиолокатору AN/MPQ-53 ЗРС Patriot помехи, уводящие по скорости и дальности. То есть складывалось впечатление (одновременно и у системы, и у операторов), что от сопровождаемой цели отделяется еще один воздушный объект.
А в этом случае у ЗРС есть (и у Patriot тоже) автоматическая система захвата на сопровождение отделяющихся целей. При входе в зону поражения подобных объектов производится их обстрел. Это сделано в первую очередь для борьбы с такими авиационными средствами поражения, как противорадиолокационные ракеты типа AGM-88 HARM.
А поскольку постановщик во время своего полета работал непрерывно, а мнимые цели все множились и множились, украинский расчет перевел свой Patriot в автомат и зенитная ракетная система стала обстреливать ложные воздушные объекты один за другим.
Этим и объясняется тот исключительно высокий темп боевой стрельбы и общий расход ракет, который продемонстрировали украинские зенитные ракетчики. Целей действительно было много, все они входили в зону поражения, но это были мнимые воздушные объекты.
Что произошло потом, после полного израсходования боекомплекта? Вначале на стартовую позицию ЗРС Patriot упал постановщик помех, а затем шедший за ним на расстоянии 5-10 км настоящий «Кинжал». Вполне возможно, этим и объясняется разница в мощности взрывов на позиции зенитной ракетной системы (ведь камерами наблюдения зафиксировано два взрыва).
В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что на улицах Киева после этой бурной ночи было обнаружено немало зенитных управляемых ракет от ЗРС Patriot типа ERINT (а точнее, противоракет). Дело в том, что это изделие не комплектуется осколочно-фугасной боевой частью, а предназначено для кинетического перехвата баллистических целей. Иными словами, режима самоликвидации у противоракеты ERINT просто нет. Если это изделие не встретилось с целью, то оно падает на землю практически неповрежденной.
То есть за режим «полный автомат» зенитной ракетной системе Patriot однозначно можно поставить отличную оценку. А со всем остальным еще предстоит разбираться.