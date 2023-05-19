«Считаю, что это оправдательный приговор». Чем закончилось дело против Евгения Ройзмана*

19 мая суд оштрафовал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Сам подсудимый заявил, что считает такой приговор «оправдательным в нынешних условиях» и, скорее всего, не будет его обжаловать. Ройзман добавил, что возобновит личные приемы жителей города и продолжит проводить стримы в соцсетях. На выходе из зала суда его встретили аплодисментами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в пятницу, 19 мая, оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) на 260 тысяч рублей по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии, передает РИА Новости.

«Ройзмана Евгения Вадимовича признать виновным и назначить ему наказание в виде в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей.

С учетом содержания Ройзмана под стражей по настоящему уголовному делу с 24 августа 2022 года по 25 августа 2022 года смягчить размер назначенного штрафа на 20 тысяч рублей», — огласил свое решение судья.

Именно такое наказание просил назначить гособвинитель, указав в качестве смягчающих обстоятельств благотворительную деятельность Ройзмана, наличие у него двух маленьких детей и положительные характеристики.

Экс-мэра признали виновным в «повторной дискредитации» армии. Сейчас по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Однако, политику вменили старую редакцию ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, которая действовала на момент возбуждения уголовного дела, — она предусматривает только штраф, пояснили в прокуратуре.

«Ройзмана встретили аплодисментами»

В качестве меры пресечения Ройзману продлили запрет определенных действий до вступления приговора в силу. Это означает, что экс-мэру еще какое-то время нельзя, в частности, выступать публично и пользоваться интернетом.

Ройзман заявил, что считает такой приговор «оправдательным в нынешних условиях» и, скорее всего, не будет его обжаловать.

«Во-первых, стало неожиданно, врать не буду. Считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях. Моя задача была в первую очередь — не сесть, во вторую очередь — не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях, что, я считаю, мне удалось», — сказал он.

Экс-мэр добавил, что возобновит личные приемы жителей Екатеринбурга и продолжит проводить стримы в социальных сетях. На выходе из зала суда его встретили аплодисментами, передает РБК.

На заседаниях суда ранее присутствовал главный редактор «Новой газеты» (у издания отозвана лицензия СМИ), лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Он заявил, что приехал поддержать Ройзмана.

Кроме того, свидетелем со стороны защиты выступала директор многопрофильного центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер. Характеристику в суд направила и народная артистка СССР Алла Пугачева.

Суть дела

Евгений Ройзман был задержан 24 августа прошлого года. В квартире политика в Екатеринбурге, а также в открытом им на основе частной коллекции «Музее Невьянской иконы» и в офисе благотворительного фонда Ройзмана прошли обыски.

По мнению следствия, в июле 2022 года Ройзман во время эфира на YouTube-канале, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил «высказывания, подрывающие авторитет российской армии».

Сам политик вину не признал и заявил, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России.

В марте прошлого года в отношении Ройзмана было составлено три протокола об административном правонарушении (ст. 20.3.3 КоАП). Утверждалось, что дискредитация ВС РФ была допущена в публикации в Twitter, Telegram-канале и в видеоролике.