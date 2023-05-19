«Белый дом не собирается блокировать поставки Украине F-16»

Администрация президента США Джозефа Байдена может разрешить союзникам передачу Украине истребителей F-16, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что якобы не собирается блокировать поставки F-16, поскольку «постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран». При этом в Госдепе пока не получали приказа об оформлении документов для передачи самолетов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Администрация США намерена разрешить союзникам передачу истребителей F-16 Украине, передает в пятницу, 19 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники.

Утверждается, что Белый дом якобы сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку «постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран».

Однако, сотрудникам администрации Соединенных Штатов ничего неизвестно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепартамента пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи, отмечает телекомпания.

«Некоторые чиновники сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому ВСУ проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации», — говорится в публикации.

17 мая помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не поменял планы относительно поставок F-16 на Украину и по-прежнему не намерен поставлять Киеву истребители, напоминает ТАСС.

По данным газеты The New York Times, американские власти не позволяют украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как Вашингтон не собирается передавать эти самолеты Киеву.

Накануне в Пентагоне сообщили, что военные США смогут обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16 за четыре месяца вместо 18.

«Коалиция истребителей»

В ходе саммита Совета Европы в Рейкьявике на этой неделе британские власти заявили, что работают с Нидерландами над созданием международной коалиции, чтобы помочь Украине получить самолеты F-16 от своих союзников. Берлин, Вашингтон и Лондон ранее отказывались поставлять собственные истребители Киеву.

14 мая в ходе визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует обсудить поставки истребителей и назвал одной из своих целей создание коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты.

17 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не будет передавать Киеву истребители Eurofighter Typhoon, так как обучение украинских пилотов займет слишком много времени.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребители в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что Eurofighter Typhoon не будет подходящим выбором», — пояснил он.

В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус указал, что Германия не будет поставлять Украине истребители в обозримом будущем. Он отметил, что Берлин «не может играть активную роль в коалиции истребителей».

По его словам, у Бундесвера «нет ни возможностей для обучения пилотов, ни самолетов». Перед Германией стоят другие задачи в оказании помощи Украине, добавил Писториус.

«Мы являемся экспертами в области танков и противовоздушной обороны. В этих областях мы занимаем лидирующие позиции в поддержке Украины. И так будет впредь», — заверил он.

18 мая министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что вопрос о передаче истребителей F-16 Украине на данный момент не стоит на повестке дня.

«Когда дело доходит до F-16 ... сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Я действительно не хочу спекулировать на каких-либо возможных будущих передачах [вооружения]», — сказал он.