Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, 19 мая 2023 года

Российский лидер Владимир Путин провел в пятницу заседание Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске. В том числе он произнес патриотическую речь о сплоченности народов России и о том, что на Западе не понимают силы национального многообразия страны «недоумки с неоколониальным мышлением». Также президент пообещал оказать помощь бойцу Абдуле Рафи Джабару, который лишился двух ног, но не хочет делать операцию по наращиванию имплантов и покидать фронт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Недоумки с неоколониальным мышлением

Путин на заседании Совета заявил, что государственность России строилась на идее многонациональной гармонии, которая объединяет граждан при возникновении внешней агрессии. При угрозах, как отметил президент, наличие многих культур выступает особой и всепобеждающей силой.

Противники России же, по мнению Путина, считают культурное и национальное многообразие страны ее слабым местом.

«Наши противники, которых я упомянул — люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, — не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее», — сказал президент.

По словам Путина, если бы эти люди принимали участие в конкурсе недоумков, то заняли бы лишь второе место. Не первое — «да потому что недоумки».

В качестве подтверждения своей позиции о сплочении многонационального народа на фоне агрессии иностранных государств российский лидер привел в пример участников специальной военной операции России на Украине. По словам Путина, на защиту страны вышли все народы, награды получили бойцы более сотни национальностей.

«Помогите сделать ему новые ноги»

В ходе заседания руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал Путину о бойце Абдуле Рафи Джабаре, который потерял обе ноги на фронте, но не хочет делать операцию по наращиваю протезов. По словам Баринова, Джабар не хочет покидать фронт, помогает подразделению.

«Владимир Владимирович, огромная просьба, помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас», — сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Путин дал обещание убедить военного в необходимости операции и в целом решить его проблему.

О бойце, не спавшем четыре дня

Глава государства назвал всех военных на передовой героями, вне зависимости от того, к каким наградам их представили, и рассказал одну из историй о героизме в тяжелых боевых условиях.

По словам Путина, на этой неделе у него состоялся разговор с командиром одной из бригад. Он четыре дня назад сменил на посту своего погибшего товарища. В ходе беседы президент отметил, что у этого командира бригады достаточно тяжелый голос. Тот в ответ сказал, что не спал четыре дня — с момента заступления в должность.

«Вот это и есть боевой героизм, и в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделениями задачи», — сказал президент.

Атаки на историю, культуру, духовные ценности

Также президент в ходе своего выступления отметил не только наличие тяжелых физических условий на фронте для бойцов, но и нападки на российские духовные ценности и культуру.

«Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются», — сказал Путин.

По словам главы государства, противники хотели бы разделить Российскую Федерацию на десятки частей. Путин объяснил такое желание невозможностью властей самих этих государств справиться с возникающими проблемами в миграционной сфере. Так иностранные государства хотят создать аналогичные проблемы для Москвы, полагает Путин.

Однако народ России, по его словам, со временем становится более сплоченным.

Запретить «инфоцыган»

В ходе заседания председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер пожаловалась на использование термина «инфоцыгане».

Этот термин применяют, говоря о блогерах и коучах, которые продают курсы, тренинги или книги, не несущие никакой действительной ценности. По словам Дементер, представителей этнической группы оскорбляет такое сравнение.

«Необходимо запретить использование термина «инфоцыгане» в интернете и блокировать за это ресурсы. Русский язык достаточно богатый, и можно найти синонимы», — сказала она.

Путин согласился и призвал остановить ксенофобию по отношению к цыганам, запретив использование такого термина в государственных СМИ.