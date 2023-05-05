Военная операция РФ на Украине. День 436-й

❗️Атаку на НПЗ «Ильский», предварительно, совершила группа диверсантов, пишет Mash.
По информации Telegram-канала, их задержали. Они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу. Сотрудники НПЗ говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи СВУ. О пострадавших пока неизвестно.
Финская энергетическая компания Fortum уведомила Россию о возражении против передачи акций во внешнее управление. Компания считает это нарушением прав инвестора и готовит меры для защиты.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что президент страны Эммануэль Макрон может возобновить звонки Владимиру Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей.
«Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции», — сказала Колонна, напомнив, что президенты Франции и России не разговаривали с осени прошлого года.
⚡️НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником, пишет Baza.
Беспилотник прилетел в одну из установок и начался пожар.
⚡️VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Потери от запрета на полеты беспилотников в регионах России могут составить более 10 млрд рублей, а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.
К 4 мая запрет на использование беспилотников ввели около 50 российских регионов.
Китай готов координировать усилия с Россией для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.
Министр заверил, что китайская сторона будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Пекин готов внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса путем контактов и координации действий с Россией, сказал глава ведомства.
Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Киевом украинский беспилотник 4 мая, сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Как отмечается в сообщении, «это техника, такие случаи бывают». Предположительно, потеря контроля над беспилотником произошла «вследствие технической неисправности, причины будут установлены». Командование также заявило, что в результате удара по БПЛА и падения обломков жертв и пострадавших нет.
Минобороны Великобритании заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине.
Хотя сообщения о передаче оружия и оборудования третьим сторонам действительно поступали, «перенаправление подаренного Украине оборудования от линии фронта происходит крайне редко», отметил младший министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи. О скольких случаях идет речь и что именно перепродали, не уточняется.
Украина подготовила 10 тыс. операторов беспилотников в рамках правительственной программы «Армия дронов», сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тыс. пилотов обучили за это время», — сказал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что атака беспилотников на Кремль не должна поменять сценарий запланированного хода военной операции.
В Минобороны заявили, что военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли удар по «пункту дислокации иностранных инструкторов» украинских войск в Черниговской области.