Военная операция РФ на Украине. День 436-й

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Потери от запрета на полеты беспилотников в регионах России могут составить более 10 млрд рублей, а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

К 4 мая запрет на использование беспилотников ввели около 50 российских регионов.