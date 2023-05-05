Страх возмездия и потери доверия: что на Западе думают о Зеленском после атаки БПЛА по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения военной авиабазы в Состерберге, Нидерланды, 4 мая 2023 года.

Зеленский боится потерять доверие западных союзников, если выяснится, что за атакой беспилотников на Кремль 3 мая стоит Киев. Об этом в эфире немецкого телевидения заявил отставной полковник армии ФРГ Ральф Тиле. Эксперт из Йорктануского института Стивен Брайен в свою очередь отмечает, что Зеленский в момент атаки дронов был за пределами Украины неслучайно: он мог опасаться ответного удара Москвы по Киеву, поэтому решил задержаться в Финляндии, где был с государственным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается потерять поддержку и доверие со стороных западных союзников, в первую очередь, от США, из-за акаки беспилотников на Кремль ночью 3 мая. Об этом в интервью N-TV заявил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.

«Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы», — сказал отставной военный.

Тиле считает, что Вашингтон очень обеспокоен действиями украинских солдат и спецслужб, поскольку они «заходят слишком далеко». Эксперт также заявил, что Украине до сих пор недостаточно оружия для боеспособности. А тактика Киева, в том числе и инцидент с дронами над центром Москвы, направлены на эскалацию конфликта.

Вместе с тем старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен на страницах издания Asia Times приводит мнение, что Зеленский не случайно находился за пределами своей страны в момент атаки Кремля.

«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Кремль, направленной против Путина. Удобно, что Зеленский находится в Финляндии с государственным визитом. Разумно, а может, и предусмотрительно, он отложил свое возвращение на Украину», — говорится в публикации.

Брайен выдвигает две версии, почему украинского президента не было в Киеве ни в момент удара БПЛА по Кремлю, ни после этого. По первой версии, Зеленский опасался за свою безопасность в случае ответа Москвы. «Он не хотел быть рядом с падающими на его подземный бункер бомбами», — пишет журналист.

Еще одной причиной, почему Зеленский продлил свой визит в Финляндию, может быть желание президента дать возможность и время своим спецслужбам провести операцию по атаке на Кремль. И в случае ее провала у него был бы путь к отступлению.

«В случае успеха он мог бы вернуться домой героем. Если бы это не удалось, он мог бы найти другие дела», — допускает Брайен.

Ночью 3 мая два беспилотника атаковали территорию Кремля: дроны прилетели с разницей в 16 минут и были сбиты сотрудникам спецслужб средствами радиоэлектронной борьбы. Один из них взорвался и упал на крышу Сенатского дворца, где находится рабочая резиденция российского президента. По заявлениям пресс-службы Кремля в ходе инцидента никто не пострадал. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дроны не причинили разрушений, на крыше дворца опалены два медных листа, их заменят.

Российские власти расценили атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

«Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — говорил Песков.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ответ на это заявил, что США не имеют никакого отношения к нападению беспилотников на Кремль.

В Киеве также отрицают причастность к атаке дронов. По словам Зеленского, Украина испытывает дефицит оружия и боеприпасов для защиты своей территории, поэтому не использует его где-либо еще. Глава государства подчеркнул, что Киев не атакует «ни Путина, ни Москву». Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал инцидент инсценировкой российских спецслужб.

3 мая Зеленский находился с государственным визитом в Финляндии, где встречался со своим коллегой Саули Ниинистё и участвовал в Северно-украинском саммите, где также присутствовали политики из Норвегии, Дании и Исландии.

После Финляндии украинский президент направился в Нидерланды, где встречался с премьер-министром, главами МИД и Минобороны страны. Кроме того, Зеленский посетил голландскую военную базу и Международный уголовный суд в Гааге. 5 мая он встречался с президентом Чехии Петром Павелом.