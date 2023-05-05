«Уйдет старший брат Пригожин, придет младший брат Кадыров»: что глава Чечни ответил Пригожину

Если ЧВК «Вагнер» из-за нехватки боеприпасов покинет позиции в Артемовске, то их готов занять спецназ «Ахмат», заявил глава Чечни Кадыров. Ранее в пятницу основатель «Вагнера» Пригожин пообещал уйти из Артемовска 10 мая, если вопрос поставки снарядов не будет решен. При этом Кадыров обратился к министру обороны Шойгу с просьбой решить вопрос «по-солдатски» и обеспечить ЧВК боеприпасами. Пригожина же глава Чечни пристыдил за то, что тот для привлечения внимания снимает тела погибших бойцов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместе с подразделениями спецназа «Ахмат» готов заменить в Артемовске ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина, который ранее заявил, что его бойцы покинут город 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

«Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал он в своем Telegram-канале.

В своем сообщении он обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Валерию Герасимову и к самому Пригожину. Кадыров подчеркнул, что ему неприятно слышать последние заявления основателя ЧВК «Вагнера».

«И вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК «Вагнер» для принятия какого-либо решения или разъяснения. Как никак, Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад вагнеровцев в освобождение городов Донбасса. Если же есть нехватка, то нужно пояснить, показать, исходя из чего дальнейшую тактику подразделений «Вагнера» командиры хотя бы скорректируют, не надеясь на артиллерию», — написал глава Чечни.

По его словам, когда чеченские подразделения брали Мариуполь в прошлом году, то они тоже получали от Минобороны меньше техники и оружия, чем было необходимо.

«Когда потребовалось пять танков от Минобороны для поддержки пехоты, нам смогли выделить только один, боевой расчет которого покинул машину в первом же бою. Танкистов тогда пришлось успокаивать, настраивать на бой и заново сажать в боевую машину, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну позицию азовских сатанистов», — рассказал Кадыров.

Он также вспомнил, что были и другие проблемы с техникой: например, не получалось заменить 30 артиллерийских орудий. Чтобы решить этот вопрос, Кадырову пришлось лично звонить в Москву. Проблему удалось решить только через месяц.

В то же время Кадыров обратил внимание на недопустимость методов привлечения внимания к снарядному голоду ЧВК «Вагнер», которые использует Пригожин.

«Снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда», — попросил глава Чечни.

По его словам, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов тоже ежедневно сталкивается с проблемами снабжения в зоне спецоперации.

«Но ни разу Апты Аронович не заявил об этом через интернет во всеуслышание, а только по внутренней связи с руководством. Отмечу, что в Минобороны и Генштабе за редким исключением всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали. А недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов не хватает ВСЕГДА!», — добавил Кадыров.

Он выразил надежду, что Минобороны и Генштаб разберутся с вопросом поставки боеприпасов ЧВК «Вагнер» в Артемовске, назвав это единственным по-солдатски правильным выходом из ситуации.

«Чеченские подразделения бок о бок воевали с вагнеровцами на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса. Вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на национальности или веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе», — резюмировал Кадыров.

В ночь на 5 мая пресс-служба Пригожина опубликовала видеозапись, где основатель ЧВК на фоне тел погибших бойцов в резкой форме требует от военного руководства России обеспечить поставку боеприпасов, из-за нехватки которых ежедневно в Артемовске гибнут десятки солдат.

Позже в пятницу Пригожин опубликовал еще одно видео, где вместе с вагнеровцами сообщил, что руководство ЧВК приняло решение покинуть Артемовск 10 мая, если ситуация со снабжением не изменится. Занимаемые позиции будут переданы подразделениям Минобороны РФ.

Предприниматель отметил, что неосвобожденными остаются лишь 2,5 кв. км города. А дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» составляет 90%.