Сценарист «Битвы за Севастополь» Леонид Корин погиб в боях за Артемовск

Сценарист фильмов «Битва за Севастополь» и «Лед» Леонид Корин погиб в боях за Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил его друг, режиссер Павел Дроздов. В свою очередь блогер Сергей Колясников рассказал, что Корин участвовал в штурме Артемовска добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Чем запомнился зрителю сценарист и какие идеи он не успел реализовать — в нашем материале.

Во время штурма Артемовска (Бахмут) погиб сценарист Леонид Корин. Об этом рассказал его друг Павел Дроздов в социальных сетях еще 1 мая.

Блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале привел подробности гибели Корина. По его словам, на спецоперацию Корин отправился добровольцем и погиб в ходе штурма Артемовска в составе ЧВК «Вагнер». Портал «СтарХит» со ссылкой на окружение сценариста сообщил, что Корин погиб 29 марта и долгое время числился пропавшим без вести. Причина гибели неизвестна, считается, что он погиб от многочисленных осколочных ранений. Отмечается, что тело Корина опознали по татуировке.

О дате прощания со сценаристом не сообщается.

Леонид Корин родился в Ярославле в 1975 году. В 2010 году с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, учился в мастерской кинодраматургии Юрия Клепикова. Его дипломный сценарий «Контрабас» напечатан в первом номере журнала «Искусство кино» за 2011 год.

У Корина осталось несколько нереализованных сценариев, которые ему хотелось бы экранизировать. Так, в 2019 году в интервью телекомпании «АТВ» он признался, что у него есть сценарий, посвященный войне в Чечне («Контрабас». — прим. «Газеты.Ru»), однако, отмечал он, «Чечня - немножко запретная тема». Также, по его словам, он искал финансирования на фильм, посвященный Рудольфу Гессу, заместителю Адольфа Гитлера в нацистской партии. По его словам, сложности в экранизации военных сценариев связаны с тем, то «есть запрос зрительский, а есть немножко сверху», имея в виду, что не все продюсеры осмеливаются браться за исторические военные темы.

По словам сценариста, военная тематика в кино его привлекала из-за исторического прошлого семьи — его предки принимали участие в Великой Отечественной войне, а сам он в юношеские годы смотрел преимущественно военные фильмы.

В роли сценариста Корин — обладатель многочисленных кинопризов. За сценарий к картине «Миссия» (2006) он получил призы фестивалей «Начало» и «Сталкер». За фильм «Ландыш» (2006) — также приз «Сталкера». Был удостоен наград и за сценарии к фильмам «Старшой» (2008), «Бытовка» (2008) и «Контрабас» (2009). В 2009 году за сценарий к фильму «Круиз» получил приз на международном кинофестивале «Новый горизонт». Фильм «Енмеш» на башкирском языке, сценарий к которому создавал Корин, собрал 24 награды на отечественных и международных фестивалях.

Главные картины Корина — «Лед» и «Битва за Севастополь».

«Битва за Севастополь» — украинско-российский проект режиссера Сергея Мокрицкого, снятый в 2015 году. Фильм повествует о судьбе женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя СССР, лейтенанта Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии. Над сценарием работала команда, куда входили Максим Бударин, Сергей Мокрицкий, Леонид Корин и Максим Данкевич. Основой сюжета стала книга Павличенко «Героическая быль: Оборона Севастополя 1941—1942 гг.». Главную роль в фильме исполнила Юлия Пересильд.

«Лед» — российская спортивная мелодрама режиссера Олега Трофима, которая рассказывает, как талантливая фигуристка получает травму из-за ошибки партнера, и пытается восстановиться. Главные роли исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова.

Также Корин участвовал в создании сериалов «Литейный», «Семейный детектив» и «Последний мент».