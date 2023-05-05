«Путин сказал мне, что не согласен с Ельциным». Клинтон заявил о неизбежности СВО

Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что уже в 2011 году после встречи с Владимиром Путиным в Давосе понял: Украину ждет военный конфликт, и «это всего лишь вопрос времени». По словам экс-главы Белого дома, на форуме в Швейцарии Путин сказал, что не согласен с Будапештским меморандумом, предполагающим гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что еще в 2011 году он понял — военный конфликт РФ и Украины является «всего лишь вопросом времени». Об этом бывший американский лидер сказал, описывая встречу с Владимиром Путиным на форуме в швейцарском Давосе, передает Financial Times.

О чем вспомнил Клинтон...

Клинтон, по его словам, считал «украинскую кампанию» неизбежной после «леденящей душу дискуссии с Путиным», занимавшим на тот момент пост премьер-министра России.

Во время встречи в Давосе Путин якобы отверг заключенную при посредничестве США сделку, заключенную его предшественником Борисом Ельциным, — об уважении территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от своего ядерного арсенала советских времен (Будапештский меморандум — «Газета.Ru»), утверждает экс-президент США.

«В 2011 году — за три года до взятия Крыма — Владимир Путин сказал мне, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным», — рассказал Клинтон.

По его версии, Путин сказал следующее: «Я не согласен с этим. И я не поддерживаю это. И я не связан этим».

«И с того дня я знал, что это всего лишь вопрос времени», — отметил 42-й президент США, возглавлявший страну с 1993 по 2001 год.

...и его жена Хиллари

Билл Клинтон поделился этим воспоминанием на мероприятии в Нью-Йорке, где его сопровождала жена Хиллари, экс-госсекретарь Соединенных Штатов и кандидат в президенты на выборах 2016 года.

Они призвали Запад усилить поддержку Украины и заявили, что Киев может «одержать победу, если ему предоставят адекватное вооружение и боеприпасы».

«Клинтоны предупредили, что отказ поддержать Украину придаст смелости не только Путину, но и председателю КНР Си Цзиньпину», — говорится в публикации.

«Военные неудачи России на Украине и решительный ответ Запада на ее вторжение предотвратили кампанию Си по возвращению Тайваня, которая, возможно, была бы более успешной, чем предполагалось», — утверждает Хиллари Клинтон.

В частности, она сказала: «Си видел это. И я думаю, что до российского вторжения была большая вероятность, что он напал бы на Тайвань в течение двух-трех лет. Я думаю, что этот график был отодвинут».

Клинтон также вновь обвинила Путина во «вмешательстве в президентские выборы 2016 года», которые она проиграла Дональду Трампу.

«[Путин] ведет то, что он считает праведной борьбой за подрыв западной демократии и восстановление, насколько это возможно, Российской империи. Поэтому он не собирается останавливаться», — считает бывший госсекретарь США.

По ее оценкам, для прекращения боевых действий Украина должна «либо победить Россию, либо, по крайней мере, вернуть территорию на востоке», утраченную после 24 февраля 2022 года.

«Им [украинцам] нужны рычаги воздействия. Я бы не стала доверять ему [Путину] за столом переговоров ни при каких обстоятельствах, если только у украинцев, поддерживаемых нами, не будет достаточно рычагов воздействия», — пояснила она.

Будапештский меморандум

После распада СССР Киев унаследовал ядерный арсенал. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

В марте 2014 года Путин утверждал, что «после захвата власти в Киеве на территории [Украины] возникало новое государство, с которым мы никаких обязывающих документов не подписывали».

В феврале 2022 года, незадолго до начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление гарантий Киеву.

Выступая на Мюнхенской конференции, украинский лидер сказал, что если такие переговоры не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает». В Москве в ответ на это отметили, что «услышали слова Зеленского».