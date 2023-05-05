«Вернемся с победой». Суд оставил на свободе мэра Большого Камня, участвующего в СВО

Мэра города Большой Камень не вернули под заочный арест. Рустяма Абушаева обвиняют в мошенничестве с земельными участками, среднерыночная стоимость которых превышает 54 млн рублей, а также в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц. Ранее его объявили в розыск. Сам Абушаев утверждает, что находится в зоне проведения спецоперации. По его словам, он давно принял решение о личном участии в боевых действиях.

Фрунзенский районный суд Владивостока отклонил ходатайство следствия о заочном аресте мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, которого разыскивают по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает РИА Новости.

Градоначальника ранее объявили в федеральный розыск, после чего он записал видеообращение, в котором утверждал, что находится в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

22 марта 2023 года Абушаев был заочно заключен под стражу, однако позднее Приморский краевой суд отменил постановление об аресте из-за нарушений уголовно-процессуальных норм. В начале мая вопрос о мере пресечения поступил на новое рассмотрение.

«Фрунзенский районный суд города Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры в виде заключения под стражу», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы края.

При этом никакой другой меры пресечения для Абушаева не избрали.

Суть обвинений

В 2019-2021 годы Абушаев возглавлял Надеждинский район Приморского края. Его обвиняют в мошенничестве с земельными участками. Фигурантами дела также являются бывший первый замглавы района и бывший специалист отдела архитектуры и градостроительства местной администрации., пишет портал VladNews.

По версии следствия, в 2019-2020 годах фигуранты фиктивно предоставили в собственность инвалида два земельных участка в районе Де-Фриза и поселка Ключевой.

Среднерыночная стоимость участков превышает 54 млн рублей. Их переоформили на третьих лиц и разделили на 22 участка, которыми обвиняемые воспользовались по своему усмотрению, утверждают в СК.

Региональная прокуратура добивается передачи в муниципальную собственность всех незаконно оформленных участков.

Кроме того, Абушаев обвиняется в том, что с 2015 по 2022 год он участвовал в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц. Компания занимается предоставлением в аренду торговых площадей.

В связи с отсутствием сведений о местонахождении Абушаев был объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе Большекаменской администрации сообщали, что официально он находится в отпуске до 18 апреля и в отставку не подавал.

Участие в СВО

За день до окончания отпуска, 17 апреля, Абушаев опубликовал в своем Telegram-канале обращение.

«Дорогие друзья! На данный момент я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.

Это наша Родина, наши люди, и я хочу защищать свою страну и своих людей.

Вернемся обязательно с победой! Постараюсь передавать весточки по мере возможности. Ваша поддержка греет наших бойцов, это правда здесь очень необходимо. Берегите себя, берегите друг друга!», — говорится в публикации.

Официального подтверждения информации об участии Абушаева в спецоперации не было.

22 апреля командир приморского добровольческого отряда «Тигр» рассказал, что Абушаев служит у него, и выразил надежду, что чиновник «хорошо себя проявит». Военный уточнил, что мэр находится в Павловке.