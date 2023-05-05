Новый взрыв на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Версии

Утром в пятницу, 5 мая, на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел новый взрыв, после которого начался пожар.
На месте происшествия работают экстренные службы, идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как утверждает Telegram-канал Baza, завод атаковали украинские беспилотники. Дрон якобы попал в одну из установок, после чего начался пожар.
«На этот раз дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. По нашим данным, инцидент произошел в районе 8:40.
После атаки начался пожар на площади 60 квадратов, который быстро удалось потушить. Образовалась дыра в бетоне. Разбирают завалы», — передает Shot.
В свою очередь, Mash пишет, что новую атаку на Ильский НПЗ могла совершить группа диверсантов. По его данным, злоумышленников задержали, когда они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу.
«Сотрудники завода говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи самодельного взрывного устройства. О пострадавших пока неизвестно», — говорится в публикации.
Впрочем, источники других Telegram-каналов опровергают данные о группе диверсантов.
«Причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Предыдущие атаки БПЛА
Напомним, накануне из-за атаки четырех беспилотников на Ильинском НПЗ произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами.
Кроме того, 4 мая дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. В этом регионе позднее нашли беспилотник-разведчик, который занимался наводкой на местную газораспределительную станцию и якобы прилетел с территории Украины. Причина его падения неизвестна.
«Находку сделал местный житель в 2 км от поселка Нижнедонской. Длина беспилотника составляет 3 м, ширина — 75 см. Отмечается, что приехавшие на место правоохранительные органы изъяли беспилотник», — пишет Shot.
3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности, его площадь составила 1,25 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, возгорание резервуара произошло из-за удара беспилотника.