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Новый взрыв на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Версии

На территории Ильского НПЗ произошел еще один пожар

На территории Ильского НПЗ, где накануне горел резервуар, вспыхнул новый пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал. Telegram-каналы приводят различные версии, среди которых — очередная атака украинских беспилотников и действия диверсантов. При этом в экстренных службах утверждают, что причиной нового пожара стало самовоспламенение предыдущего очага возгорания.

Утром в пятницу, 5 мая, на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел новый взрыв, после которого начался пожар.

На месте происшествия работают экстренные службы, идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как утверждает Telegram-канал Baza, завод атаковали украинские беспилотники. Дрон якобы попал в одну из установок, после чего начался пожар.

«На этот раз дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. По нашим данным, инцидент произошел в районе 8:40.

После атаки начался пожар на площади 60 квадратов, который быстро удалось потушить. Образовалась дыра в бетоне. Разбирают завалы», — передает Shot.

В свою очередь, Mash пишет, что новую атаку на Ильский НПЗ могла совершить группа диверсантов. По его данным, злоумышленников задержали, когда они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу.

«Сотрудники завода говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи самодельного взрывного устройства. О пострадавших пока неизвестно», — говорится в публикации.

Впрочем, источники других Telegram-каналов опровергают данные о группе диверсантов.

«Причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Предыдущие атаки БПЛА

Напомним, накануне из-за атаки четырех беспилотников на Ильинском НПЗ произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами.

Кроме того, 4 мая дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. В этом регионе позднее нашли беспилотник-разведчик, который занимался наводкой на местную газораспределительную станцию и якобы прилетел с территории Украины. Причина его падения неизвестна.

«Находку сделал местный житель в 2 км от поселка Нижнедонской. Длина беспилотника составляет 3 м, ширина — 75 см. Отмечается, что приехавшие на место правоохранительные органы изъяли беспилотник», — пишет Shot.

3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности, его площадь составила 1,25 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, возгорание резервуара произошло из-за удара беспилотника.

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