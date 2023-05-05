ЧВК «Вагнер» оставит позиции в Бахмуте после Дня Победы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу заявил, что из-за «снарядного голода» его подразделения 10 мая выйдут из Бахмута (российское название — Артемовск). Предполагается, что они передадут занимаемые ими позиции в городе Вооруженным силам РФ. Пригожин отметил, что из-за отсутствия боеприпасов «потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем». В Кремле сообщили, что в курсе этого заявления, но от комментариев воздержались.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором объявил, что 10 мая ЧВК выйдет из Бахмута (российское название города — Артемовск) и передаст позиции подразделениям ВС РФ. Его слова в пятницу, 5 мая, приводит пресс-служба бизнесмена.

«Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — заявил Пригожин, обратившись к военному командованию и президенту РФ.

Он утверждает, что согласно первоначальному плану ЧВК должна была занять Бахмут к 9 мая 2023 года. По его словам, сейчас бойцам «Вагнера» осталось «взять всего 2 кв. км в городе из 45 кв. км».

Но из-за снарядного голода, который Пригожин оценил в 90%, и высоких потерь личного состава ЧВК не будет продолжать бой.

При этом «Вагнер» намерен удерживать позиции в Бахмуте до 9 мая включительно, чтобы «священный для россиян праздник, День победы, встретить блеском русского оружия», следует из обращения главы ЧВК.

«Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем», — заявил Пригожин.

Он попросил начальника Генштаба указать дату, с которой подразделения российской армии сменят бойцов «Вагнера» на позициях в Бахмуте. По его словам, остатки ЧВК будут выведены в «тыловые лагеря, чтобы зализать раны».

Пригожин ранее показал потери, понесенные «Вагнером» за один день, и потребовал от Минобороны РФ предоставить больше снарядов.

На заявление основателя ЧВК отреагировали в Кремле.

«Мы видели его в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бои в Артемовске

В сегодняшнем обращении Пригожин напомнил, что ЧВК «Вагнер» начала принимать участие в спецоперации на Украине в марте прошлого года, а 8 октября «совместно с генералом армии Суровикиным было принято решение о проведении операции «Бахмутская мясорубка».

По его оценкам, эта операция показала «свою высочайшую эффективность, отвлекла огромное количество сил противника и дала возможность российской армии занять более выгодные рубежи обороны и продолжить наступление».

Позднее подразделения ЧВК «Вагнер», как выразился основатель компании, «попали в немилость завистливых околовоенных бюрократов».

«Начался искусственный снарядный голод. Предпринята попытка искусственного кадрового голода. <...> Наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» закончились еще в начале апреля, но мы наступаем, несмотря на то, что силы противника превосходят нас в пять раз.

Это при нормативах минимум трехкратного перевеса, который должен был быть с нашей стороны при наступлении», — отметил Пригожин.

В марте этого года он называл ситуацию со снарядами «далекой от идеальной», подчеркивая, что дефицит остается и снарядов недостаточно, несмотря на некоторые положительные изменения в этом вопросе. В феврале Пригожин констатировал, что проблему «снарядного голода» не удается решить, несмотря на все его связи.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заявлял, что страна готовится к контрнаступлению и ВСУ не могут оставить Бахмут, поскольку в этом случае у российских войск появится возможность занять больше территорий. По его словам, полный контроль над городом создаст «трамплин» для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.