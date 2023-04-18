Военная операция на Украине. День 419-й

08:45

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников — ТАСС.

По словам Локтева, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации. Военком отметил, что сейчас этому вопросу уделяется большое внимание

Он уточнил, что по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют сведения о них в военные комиссариаты. Кроме того, образовательные организации помогают комиссариату определить, где призывник обучается.