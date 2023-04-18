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Политика

Военная операция на Украине. День 419-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 419-й день

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Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО

Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО

РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, а также штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Командование ВСУ перебросило до 100 солдат и военную технику в район населенного пункта Табаевка Харьковской области, утверждают в Луганской народной республике. В подконтрольном Киеву городе Запорожье минувшей ночью прозвучали взрывы. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США проводят провокационную линию по отношению к России на Украине. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:56

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области — ТАСС.

08:45

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников — ТАСС.

По словам Локтева, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации. Военком отметил, что сейчас этому вопросу уделяется большое внимание

Он уточнил, что по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют сведения о них в военные комиссариаты. Кроме того, образовательные организации помогают комиссариату определить, где призывник обучается.

08:41

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство РФ проект закона об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции — ТАСС.

08:39

Марочко утверждает, что ВСУ якобы обстреляли из РСЗО позиции своих же сослуживцев в Артемовске (украинское название — Бахмут), передает ТАСС.

08:37

Главы МИД стран G7 заявили об усилении координации для пресечения поставок оружия в Россию третьими сторонами — РИА Новости.

«Большая семерка» повторяет свой призыв к третьим сторонам прекратить помощь России «или понести суровую плату».

Подчеркивается также, что государства G7 усилят координацию по предотвращению поставок оружия в РФ и реагированию на них. Кроме того, страны G7 намерены продолжить принимать меры против тех, кто поддерживает Россию материально.

08:34

В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран G7 отмечается, что они считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия — РИА Новости.

По их мнению, «дороги солидарности», «черноморская зерновая инициатива» и украинская зерновая инициатива являются критически важными для помощи восстановления украинского сельского хозяйства, а также для предупреждения новых шоков для системы продовольствия.

«Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия, а также дать возможность работать черноморской зерновой сделке максимально эффективно и на неограниченный срок», — говорится в заявлении.

08:32

В ЛНР утверждают, что жителям Украины отказывают в лечении из-за наплыва раненых солдат ВСУ — ТАСС.

08:31

Группировка российских войск «Днепр» в ходе спецоперации занимает оборону в соответствии с распоряжением, доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич — ТАСС.

08:30

Главы МИД стран G7 подтвердили свои намерения по отказу от российской продукции в области атомной энергетики.

«Большая семерка» будет применять меры по снижению использования гражданской продукции из РФ в ядерной сфере, а также помогать государствам, стремящимся добавить новые источники поставок — ТАСС.

08:29

В Кремле заявили, что поездка президента России Владимира Путина в Донбасс и Херсонскую область, в штабы «Днепр» и «Восток» не планировалась заранее — РИА Новости.

08:28

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Японии приняли заявление с пунктами по Украине, КНДР и санкциям против России — ТАСС.

Согласно документу, главы внешнеполитических ведомств стран G7 договорились усиливать санкции против России, а также продолжать поддержку Украины. В заявлении также повторяется требование к Москве «вывести войска с Украины». Кроме того, в заявлении содержится критика решения властей РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии.

08:26

Страны G7 призвали Россию подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата, передает ТАСС.

08:14

Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР — ТАСС.

08:12

ВСУ спустя 11 часов возобновили обстрел Донецка, передает ТАСС.

08:11

Командование ВСУ перебросило до 100 солдат и военную технику в район населенного пункта Табаевка Харьковской области, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.

08:09

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении — ТАСС.

08:08

Группировка «Восток» сорвала попытку ВСУ вести разведку боем на южнодонецком направлении — ТАСС.

08:06

Посол РФ в США Анатолий Антонов утверждает, что США проводят провокационную линию по отношению к России на Украине — ТАСС.

08:05

В подконтрольном Киеву городе Запорожье этой ночью произошли взрывы — ТАСС.

08:04

08:03

Воздушная тревога минувшей ночью была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях. Сирены звучали несколько часов — ТАСС.

08:01

ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 35 снарядов, пострадали два человека, передает ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 419-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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