Тюнинг, поправки и «Мир». Главное из заявлений Набиуллиной

ЦБ РФ не ставит перед собой задачу «любой ценой» достичь целевого уровня инфляции в 4%, заявила 17 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, никаких дополнительных послаблений в действующих валютных ограничениях не предполагается. Она также сообщила, что Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дополнительных больших послаблений в рамках валютных ограничений не предполагается, но возможны некоторые поправки. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме, передает ТАСС.

«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях.

Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», — заявила она.

В начале марта прошлого года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке Банк России ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор ограничил покупку наличной валюты физлицами и ее выдачу с действующих вкладов, эти меры действуют до 9 сентября 2023 года. Кроме того, ЦБ продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств в зарубежные банки для физлиц.

Кроме того, в прошлом марте президент Путин своим указом запретил вывозить из страны наличную валюту в сумме более $10 тыс.

Об инфляции

На мероприятии в понедельник Набиуллина также отметила, что Центробанк не ставит перед собой задачу достичь целевого уровня инфляции в 4% любой ценой.

«Мы сейчас не стремимся загнать любой ценой инфляцию к цели 4%», — утверждает она.

По ее словам, в этом году регулятор ожидает инфляцию на уровне 5% — 7%, а с 2024 года — 4%. Ранее она указывала, что годовая инфляция в России в марте опустилась ниже 4%, а в апреле может снизиться еще.

О картах «Мир»

Кроме того, Набиуллина сообщила, что ЦБ совместно с правительством России работает над созданием условий для иностранцев, которые хотят оформить карты российской платежной системы «Мир».

«Важная тема здесь — это удаленная идентификация физлица, потому что для того, чтобы получить карту «Мир», иностранцу нужно идентифицироваться.

Работаем над тем, чтобы согласовали возможность и чтобы это можно было делать удаленно, можно было получить виртуальную карту, приехать сюда и, например, в аэропорту получить ее на материальном носителе. Такой проект идет, изменение в законодательство должно быть для удаленной идентификации. На наш взгляд, это вполне реализуемо», — полагает она.

По ее оценкам, необходимые изменения в законодательство могут быть внесены уже в весеннюю сессию. Глава регулятора считает, что, несмотря на наличие сопротивления в этом вопросе, «удаленная идентификация полезна и нужна для многих вещей».

Набиуллина добавила, что Банк России продолжает работать над развитием инфраструктуры приема карт «Мир» за рубежом в странах, популярных у российских туристов, в том числе в Турции.

О криптовалюте

Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента, сообщила председатель ЦБ на сегодняшней встрече в нижней палате российского парламента.

«Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта <…> не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима», — пояснила она.

По ее словам, предполагается создание специальных уполномоченных организаций, через которые будут происходить майнинг и расчеты с субъектами внешнеэкономической деятельности.

«Кстати, это касается не только криптовалюты, которая в глобальных системах работает, но и нормальных цифровых финансовых активов, которые по нашему закону могут вращаться. Предполагается отработать использование цифровых финансовых активов для международных расчетов», — рассказала Набиуллина.

Об ипотеке

Она также подчеркнула, что ЦБ выступает за адресные программы льготной ипотеки, а приоритет должен отдаваться строительству жилья в небольших городах.

«Ипотечные кризисы — это страшная вещь. Мы видели, что в других странах было, как это происходило. Это затрагивает всю экономику. Поэтому наша задача — чтобы ипотека росла сбалансированно, мы внимательно за этим смотрим.

На наш взгляд, программа льготной ипотеки после того, как будет завершена безадресно, должна остаться только адресной. На наш взгляд, нужно приоритетом сделать развитие жилищного строительства в небольших городах, там, где застой рынка», — заключила Набиуллина.