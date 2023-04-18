«Мы можем чувствовать себя спокойно»: ЦБ продолжит пытаться вернуть замороженные активы России

Банк России продолжает работать над возвращением замороженных российских активов в евро и долларах. Об этом заявила в ходе выступления в Госдуме глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Она добавила, что складывается «переговорная позиция» по данному вопросу.
«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», — сообщила чиновница.
Набиуллина добавила, что сейчас ЦБ формирует резервы в связи с тем, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и тем, как меняется ситуация на рынках.
«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать – у нашей страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах», — подчеркнула председатель Банка России.
14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия западных стран по блокировке российских активов выходят за пределы норм международного права.
«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров («средств банка», калька с французского — прим. ред.) никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными», — сказал он журналистам.
По его словам, «Кремль будет смотреть, как Запад будет действовать дальше». «Мы требуем, чтобы это все было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу», — подытожил представитель Кремля.
Ранее немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии сообщалось, что замороженные активны ЦБ РФ «нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, они должны быть возвращены России».
При этом в аппарате Еврокомиссии считают, что раз замороженные средства нельзя передать напрямую, то их хотя бы можно направить на восстановление украинской инфраструктуры. Среди изучаемых в Брюсселе вариантов — инвестиции активов ЦБ РФ в европейские гособлигации под 2,6% годовых. Эта «чрезвычайная мера» юридически возможна с учетом «грубых нарушений» Россией международного права.
В Брюсселе полагают, что риск потерять средства при вложениях мал, однако не исключают подобного сценария. При экстремальном варианте развития событий и крахе инвестиций российские активы могут потерять до €4 млрд объема, говорится также в материале Die Welt.
По-прежнему не все российские активы Центробанка нашли и заморозили в Европе. Общее их количество оценивается в €300 млрд. При этом найти и арестовать власти США и Евросоюза смогли только около $80-100 млрд.
Что касается замороженных частных активов российских бизнесменов, пишет Die Welt, то с этим у евробюрократов также есть сложности: для конфискации средств потребуется доказать вину отдельного бизнесмена и рассматривать каждое дело в суде. Имеющиеся в недавней истории примеры показывают, что бизнесмены из РФ успешно возвращают замороженные активы, отмечает Die Welt.
Кроме ЕС, российские активы заморозили в Великобритании. Лондон удержал у себя около $20 млрд. В МИД королевства тоже отмечали, что конфискация российских активов – юридический прецедент, «мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы».
22 марта Всемирный банк оценил стоимость восстановления инфраструктуры Украины в $411 млрд.
22 июля 2022 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Москва готовит судебные иски в связи с заморозкой активов.