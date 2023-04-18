«Мы можем чувствовать себя спокойно»: ЦБ продолжит пытаться вернуть замороженные активы России

Попытки вернуть замороженные на Западе российские валютные резервы продолжает Банк России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, среди ответных мер можно назвать ограничения на вывод из РФ средств нерезидентами из недружественных стран. Она добавила также, что у страны есть подушка безопасности в активах, неподверженных санкциям.

Банк России продолжает работать над возвращением замороженных российских активов в евро и долларах. Об этом заявила в ходе выступления в Госдуме глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что складывается «переговорная позиция» по данному вопросу.

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», — сообщила чиновница.

Набиуллина добавила, что сейчас ЦБ формирует резервы в связи с тем, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и тем, как меняется ситуация на рынках.

«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать – у нашей страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах», — подчеркнула председатель Банка России.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия западных стран по блокировке российских активов выходят за пределы норм международного права.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров («средств банка», калька с французского — прим. ред.) никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными», — сказал он журналистам.

По его словам, «Кремль будет смотреть, как Запад будет действовать дальше». «Мы требуем, чтобы это все было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу», — подытожил представитель Кремля.

Ранее немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии сообщалось, что замороженные активны ЦБ РФ «нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, они должны быть возвращены России».

При этом в аппарате Еврокомиссии считают, что раз замороженные средства нельзя передать напрямую, то их хотя бы можно направить на восстановление украинской инфраструктуры. Среди изучаемых в Брюсселе вариантов — инвестиции активов ЦБ РФ в европейские гособлигации под 2,6% годовых. Эта «чрезвычайная мера» юридически возможна с учетом «грубых нарушений» Россией международного права.

В Брюсселе полагают, что риск потерять средства при вложениях мал, однако не исключают подобного сценария. При экстремальном варианте развития событий и крахе инвестиций российские активы могут потерять до €4 млрд объема, говорится также в материале Die Welt.

По-прежнему не все российские активы Центробанка нашли и заморозили в Европе. Общее их количество оценивается в €300 млрд. При этом найти и арестовать власти США и Евросоюза смогли только около $80-100 млрд.

Что касается замороженных частных активов российских бизнесменов, пишет Die Welt, то с этим у евробюрократов также есть сложности: для конфискации средств потребуется доказать вину отдельного бизнесмена и рассматривать каждое дело в суде. Имеющиеся в недавней истории примеры показывают, что бизнесмены из РФ успешно возвращают замороженные активы, отмечает Die Welt.

Кроме ЕС, российские активы заморозили в Великобритании. Лондон удержал у себя около $20 млрд. В МИД королевства тоже отмечали, что конфискация российских активов – юридический прецедент, «мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы».

22 марта Всемирный банк оценил стоимость восстановления инфраструктуры Украины в $411 млрд.

22 июля 2022 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Москва готовит судебные иски в связи с заморозкой активов.