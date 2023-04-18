Путин впервые посетил Херсонскую область и ЛНР

Российский президент прилетел в Херсонскую область на вертолете, чтобы заслушать доклад военачальников штаба группировки войск «Днепр». После этого он направился в ЛНР, чтобы узнать, как обстоят дела у группировки войск «Восток». Путин также поздравил военных с праздником Пасхи и подарил им копии икон. По данным Кремля, эти поездки и совещания в штабах заранее не готовились.

Проверка обстановки

Российский президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Кроме того, глава государства заслушал доклады военачальников в штабе группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Это его первая поездка в эти регионы.

В Херсонскую область политик прибыл на вертолете, а затем на внедорожнике отправился в штаб. Его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, который доложил, что военные «занимают оборону в соответствии с распоряжением». «Здравия желаю», – добавил Макаревич, после чего Путин приветствовал его рукопожатием.

Открывая совещание, президент России сказал: «Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно».

Он попросил военных рассказать, что они думают об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях, и обменяться информацией.

«Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников», – говорится в сообщении Кремля.

Говоря о командующем ВДВ генерал-полковнике Михаиле Теплинском, Путин напомнил, что «по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный», который высоко оценили в Минобороны и Генштабе. Президент попросил военачальника высказать свои соображения по ситуации в зоне его ответственности.

«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились», – отметили в Кремле.

Как отмечает ТАСС, в посещениях штабов Путин был в разной одежде. В штаб «Днепр» он приехал в темной куртке, строгом черном костюме, белой рубашке и темном галстуке, а в «Восток» – в строгом костюме с черной водолазкой.

Икона

Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил копию иконы «Спас Нерукотворный», которая, по словам Путина, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Обращаясь к Теплинскому, Путин заметил, что военачальник может взять икону с собой в войска. Святыня представляет собой икону-складень. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда считали его своим покровителем, а мирные жители – защитником и спасителем.

После этого президент России направился на вертолете в штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров. Там он также поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы.

Предыдущие поездки

19 марта Владимир Путин побывал в Мариуполе в ДНР. Туда он прилетел на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал районы города. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых объектов. Кроме того, он пообщался с местными жителями.

В тот же день Путин побывал в Ростове-на-Дону, там он провел совещание в командном пункте военной операции. Президент России заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Позднее Путин отметил, что поездка в Мариуполь была рабочей и давно «назрела», так как он хотел ознакомиться с процессом восстановления города.