В 2023 году в России не планируется традиционное шествие «Бессмертного полка»

В этом году по всей России не будут проводиться очное шествие «Бессмертный полк», сообщили в Госдуме. Такое решение было объяснено соображениями безопасности — и тем, что некоторые регионы (например, Крым) уже отказались от очной акции. Организаторы предложили несколько альтернативных вариантов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» 9 мая в этом году не будет, сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы от «Единой России» Елена Цунаева.

«К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», – отметила она.

Цунаева в качестве альтернативы предложила всем желающим разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле — или на сайте самого движения.

«Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. <...> Уверена, что праздник будет прекрасный», – уточнила она.

Другие акции на 9 мая

О том, как будет проходить День Победы в Москве и других российских городах в этом году ранее высказались в центральном штабе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Его председатель, депутат Госдумы Ольга Занко, сказала, что форматы проведения «Бессмертного полка» расширяются.

«Можно принять участие как онлайн, так и офлайн, <...> чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе,» – так Занко ответила на вопрос о том, в каком формате в этом году пройдет акция в Москве и в целом по России.

Она предложила принять участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», которое будет транслироваться на главных телеканалах и медиафасадах. Тем, кто в предыдущие годы не принимал участие в онлайн-акции, нужно до 30 апреля отправить на сайт акции фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«Это может быть и «Стена памяти». Мы сейчас определяем точки в Москве, куда можно будет распечатать и принести портрет своего родного героя, и разместить его вместе с другими ветеранами в разных точках Москвы. <...> Можно будет распечатать портрет и разместить на окнах автомобиля, ну и разные другие форматы», – пояснила она.

Она подтвердила, что в традиционном формате шествие проводиться не будет – по соображениям безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян: «Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно».

Что касается других мероприятий 9 мая, то в Херсонской области, Крыму, Курской области отменили проведение парадов и массовых мероприятий в целях безопасности. В Крыму не будет и первомайских демонстраций. Власти Липецкой области решили провести парад Победы, но отменили салюты.

В Москве уже готовится к проведению парад Победы. Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, «теоретически» в нем могут принять участие бойцы, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Но обсуждать такие детали пока преждевременно, считают в Кремле.