«Это уже будет акт войны против России». Экс-советник главы Пентагона — об атаках на Крым

Заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд следует быть аккуратнее в своих выражениях, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, говоря о поддержке Вашингтона ударов ВСУ по Крыму, она пытается втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией. Нуланд ранее назвала военные объекты на полуострове легитимными целями для Украины. Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь утверждал, что «реалистичной целью на этот год» для украинцев было бы перекрыть «сухопутный мост», который соединяет материковую часть РФ с Крымом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме якобы свидетельствуют о попытке Вашингтона «спасти Украину путем прямого вмешательства в конфликт», утверждает публицист Дуглас Макгрегор.

«Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым. Если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России.

Нуланд знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях. Она также понимает безнадежность положения Украины, поэтому пытается сделать то, чего мы боимся больше всего: втянуть нас в конфликт», — сказал полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Нуланд ранее назвала «легитимными целями» для украинских войск военные объекты России в Крыму. Она также назвала демилитаризацию полуострова «частью обеспечения прочного сдерживания России».

По оценкам Макгрегора, главная ошибка Нуланд и других американских политиков заключается в нереалистичном подходе к РФ и ее президенту Владимиру Путину. Такие стратегические просчеты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до прямого военного столкновения с Москвой, уверен экс-советник министра обороны США.

Стратегия «возращения» Крыма

2 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил об изменении стратегии Киева по «возращению» Крыма.

«Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.д. – требует изменения приоритетов», — написал он в Twitter.

Секретарь СНБО не сообщил никаких подробностей и не раскрыл, в чем конкретно будет заключаться суть изменений.

В тот же день газета The New York Times сообщила, что высокопоставленные американские генералы приняли украинских военных для проведения серии «настольных» учений, которые должны «помочь Киеву наметить следующий этап его битвы за освобождение территории»

По данным источников издания, ВСУ якобы «может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, который соединяет материковую часть России с Крымом».

В январе министр обороны США Ллойд Остин утверждал, что «реалистичной целью на этот год» для украинцев было бы перекрыть «сухопутный мост».

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в пятницу, 10 марта, что украинская армия может начать контрнаступление через два месяца.

Кто такой Макгрегор

70-летний полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сейчас является писателем, консультантом и телекомментатором. Он сыграл важную роль во время войны в Персидском заливе (1990 — 1991) и во время бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году.

Макгрегор — автор тезисов, способствовавших выработке стратегии США во время вторжения в Ирак в 2003 году.

После увольнения из армии в 2004 году стал более активным в сфере политики. В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп предложил Макгрегору стать послом в Германии, но Сенат заблокировал это назначение.

Книга 1997 года «Разрушение фаланги» сделала его влиятельным, хотя и нетрадиционным теоретиком военной стратегии. Он регулярно дает интервью Fox News, в которых его мнение о России вызывает споры. Кроме того, его чаще других публицистов цитируют российские СМИ.

11 ноября 2020-го представитель Пентагона объявил, что Макгрегор был нанят на должность старшего советника и.о. министра обороны, и эту должность он занимал всего около трех месяцев. Трамп также назначил его членом правления Академии Вест-Пойнт. Эти назначения вызвали споры из-за расистских высказываний Макгрегора.