Вступить в НАТО и отгородиться от России. Президенту Финляндии не о чем говорить с Путиным

Отвечая на вопрос о возможности контактов с Владимиром Путиным, финский президент Саули Ниинистё заявил, что он «полностью готов поговорить, если это принесет какие-либо результаты». По его словам, пока главы двух государств не нашли тем для обсуждения. Ниинистё добавил, что окончательная ратификация вступления Финляндии в НАТО произойдет задолго до ближайших президентских выборов в США в 2024 году. Уже заявивший об участии в них Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО, утверждая, что основные расходы на оборону в Североатлантическом альянсе несет Вашингтон. О чем говорил финский политик — в материале «Газеты.Ru».

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит тем для обсуждения с российским руководством, но готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, если в этом будет польза.

«Я уже говорил, что полностью готов поговорить с ним, если это принесет какие-либо результаты. Пока мы не нашли таких [тем]», — отметил Ниинистё, отвечая на вопрос о возможности контактов с Путиным.

Последняя беседа главы Финляндии и российского президента состоялась в мае 2022 года по инициативе Хельсинки, напоминает Bloomberg.

Финский президент также затронул тему о возможных виновниках взрывов на «Северных потоках». «Я не считаю, что кто-то знает настоящую правду. Потому что расследования, как, например, ведет Швеция, <...> посмотрим, когда они завершатся», — сказал он.

Путь в НАТО

В том же интервью Ниинистё сказал, что окончательная ратификация вступления Финляндии в НАТО произойдет задолго до ближайших президентских выборов в США в 2024 году.

«Я думаю, что наша заявка будет полностью ратифицирована до следующих выборов», — считает он, отвечая на вопрос о предполагаемых сложностях, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

«Мы также должны иметь в виду, что хотя Трамп часто говорил, что Европа должна сама защищать себя, так же поступали и многие его предшественники», — добавил президент Финляндии.

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября 2024 года. Уже заявивший об участии в них Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО, утверждая, что основные расходы на оборону в Североатлантическом альянсе несет Вашингтон.

Накануне действующий президент США Джозеф Байден встретился с Ниинистё, обсудив с ним поддержку Украины, а также планируемое расширение НАТО.

«Лидеры США и Финляндии обсудили сохраняющуюся приверженность поддержке Украины перед лицом агрессии России», — сообщил представитель Белого дома.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав НАТО, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от двух государств объявить террористическими курдские организации.

Позднее в Мадриде состоялись переговоры генсека альянса Йенса Столтенберга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Ниинистё и занимавшей на тот момент пост премьера Швеции Магдаленой Андерссон. Был подписан меморандум, позволяющий обеим странам вступить в НАТО.

Отгородиться от России

На этом фоне Финляндия начала возводить забор в районе юго-восточной части границы с Россией. Ожидается, что ограждение протяженностью 1,3 тыс. км построят в течение двух-трех лет.

В Хельсинки планируют, что забор должен охватить 10–20% границы с РФ, а срок службы конструкции составит 50 лет. Стоимость проекта оценивается в €145 млн.

«Забор, который начала строить Финляндия, — очень яркий символ того, что происходит между ней и Россией. Он должен в первую очередь защищать от нелегальной миграции, чтобы не повторился сценарий 2015–2016 годов, когда с российской стороны мигрантов специально привозили к финской и норвежской границе. Забор должен предотвратить такие гибридные проявления конфликта», — пояснила эксперт Финского института международных отношений Минна Оландер.