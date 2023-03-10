«Укрепить переговорные позиции Украины». Франция и Британия помогут контрнаступлению ВСУ

Украине предстоит выбрать «наилучшее время и наилучшие условия для начала переговоров», полагает президент Франции Эмманюэль Макрон. Британский премьер Риши Сунак в свою очередь указал, что Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения военнослужащих ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева. Подробнее о том, как проходит франко-британский саммит, — в материале «Газеты.Ru».

Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь украинским войскам начать контрнаступление. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В Париже проходит 36-й франко-британский саммит. Среди основных тем встречи — ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и нелегальная иммиграция, передает РИА Новости.

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — сказал Макрон.

Он добавил, что основной задачей в украинском конфликте остается «построение прочного мира».

Кроме того, Макрон пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние. «С первого дня конфликта мы оказываем помощь Украине и ее народу в гуманитарной, экономической и военной сферах, и мы сделаем все, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир», — заявил французский президент.

Франция и Великобритания, по его словам, ведут подготовку украинских военнослужащих, а также намерены углублять сотрудничество в области разработки вооружений для обеспечения европейской безопасности.

Украине предстоит выбрать «наилучшее время и наилучшие условия для начала переговоров», считает он.

«Украина начнет переговоры, когда сможет вести их на своих условиях, и наша задача — помочь ей в этом», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак также выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров.

«Мы должны поставить их [украинцев] в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент. Но в настоящее время приоритетом должна быть передача им ресурсов, обучение [военнослужащих] и [иная] поддержка, которая нужна им для того, чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя», — пояснил он.

По его словам, Великобритания и Франция совместно разработают дальнобойные виды вооружений и системы ПВО, а также будут обучать украинских морских пехотинцев.

Сунак добавил, что Украина «должна одержать победу». Он отметил, что Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева.

Перспективы и сроки контрнаступления

На этом фоне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия может начать контрнаступление через два месяца. По его оценкам, сопротивление ВСУ в районе Бахмута (российское название — Артемовск) является «стратегическим успехом».

2 марта газета The New York Times сообщила, что высокопоставленные американские генералы приняли украинских военных для проведения серии «настольных» учений, которые должны «помочь Киеву наметить следующий этап его битвы за освобождение территории».

В штаб-квартире армии США в Европе и Африке военные чиновники «отрепетировали ряд вариантов наступления», о котором ранее неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский, утверждает NYT.

По данным источников издания, ВСУ якобы «может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, который соединяет материковую часть России с Крымом». В январе министр обороны США Ллойд Остин утверждал, что «реалистичной целью на этот год» для украинцев было бы перекрыть «сухопутный мост».