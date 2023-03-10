Что происходит с параллельным импортом из Турции

Посольство России в Анкаре выразило надежду на разрешение ситуации с транзитом грузов через Турцию. Накануне таможенная система внезапно начала блокировать оформление товаров, попавших под санкции ЕС. Официальных разъяснений от властей республики до сих пор нет. Участники рынка уже ищут пути разрешения возникшей ситуации, но предпочитают их не раскрывать. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад разрабатывает новую стратегию по перекрытию всех каналов обхода санкций против РФ, чтобы помешать наращиванию российской внешней торговли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посольство РФ в Турции контактирует с властями республики по теме остановки транзита грузов, идущих в Россию. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет газета «Известия».

«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний.

Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки», — рассказали изданию в диппредставительстве.

9 марта радиостанция «Коммерсант FM» сообщила, что турецкая таможенная система внезапно начала блокировать оформление товаров, предназначенных для транзита в Россию. Отмечалось, что все эти грузы попали под западные санкции после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Как уточнял глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, речь идет о санкционных товарах, которые поставляли в РФ по параллельным каналам. В перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию, входят станки, трубы и сложное оборудование, а также табак, обувь, ковры, мех, одежда, часы и алкогольные напитки.

Официально в Анкаре пока никак не комментируют ситуацию, но некоторые эксперты связывают действия таможенников с давлением со стороны Вашингтона.

На минувшей неделе Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций в отношении РФ и назвали подозрительными поставки товаров через Армению, Турцию и Узбекистан. Соединенные Штаты также пообещали вознаграждение осведомителям в размере от 10% до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение рестрикций.

Как рассказал «Российской газете» один из участников рынка, проблемы с таможенным оформлением транзитных грузов в Турции возникли еще 7 марта. Спустя два дня турецкая таможня объяснила, что не будет оформлять транзит на грузы с HS-кодами (международная гармонизированная система кодирования товаров — «Газета.Ru»), находящимися в санкционном списке ЕС.

По словам гендиректора компании «Оптимальная логистика» Георгия Властопуло, речь идет о всех товарах не местного происхождения, то есть завезенных на территорию Турции в первую очередь из ЕС, США и Канады. Для российских потребителей проблемы с транзитом могут обернуться ростом цен.

Участники рынка отмечают, что ищут пути разрешения возникшей ситуации, но предпочитают их не раскрывать.

«Россия наращивает торговлю — это непорядок»

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад разрабатывает новую стратегию по перекрытию всех каналов обхода санкций против РФ, чтобы помешать наращиванию российской внешней торговли.

«Сейчас поднялась на Западе новая истеричная волна, мол Россия наращивает даже в этих условиях свою внешнюю торговлю, это непорядок.

И сейчас у них разрабатывается новая стратегия перекрывать любые каналы обхода санкций», — сказал он в эфире «Первого канала».

При этом Лавров утверждает, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки, тогда как ее вторая часть якобы не выполняется.