На Украине рассмотрят переименование России в Московию. Идею поддержали 25 тыс. украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в Московию, которая набрала более 25 тыс. голосов. Глава государства поручил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть этот вопрос. Для «тщательной проработки» инициативы президент предложил привлечь научные учреждения. Автор петиции о законодательном переименовании России утверждал, что РФ своим действующим названием «захватила историю Киевской Руси».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию («Росія» на «Московія») в украинском языке. Так Зеленский ответил на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента. 14 февраля она набрала 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке», — написал президент Украины в ответе на петицию.

Зеленский также поручил привлечь к рассмотрению вопроса научные учреждения и экспертов.

Президент Украины рассматривает все петиции, которые набирают на его сайте свыше 25 тыс. голосов. Инициативу, которая была вынесена на рассмотрение 23 ноября, поддержали около 25,8 тыс. пользователей. По данным с сайта президента Украины, ее внесла Шахворостова Валерия Александровна.

Автор петиции считает Московию историческим названием России. По его мнению, Российская Федерация своим действующим названием «захватила историю Киевской Руси».

В связи с этим петиция предлагает заменить слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а «российский» на «московский». Как считает инициатор петиции, переименование будет «мощным информационным ходом» на международном уровне.

29 ноября 2022 года петицию поддержал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. На следующий день народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий также высказался за предложение об изменении названия России на законодательном уровне.

Несколько попыток переименования

Переименовать Россию в Московию на Украине предлагают не первый год. Подобную инициативу выдвигали в январе 2022 года в Киевском горсовете. Закрепить за Россией название «Московия» также хотели депутаты Львовского областного совета, которые в декабре 2021 года со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту о переименовании России в Московию, а россиян — в московитов. По мнению депутатов, это было необходимо для «восстановления исторической справедливости».

В том же месяце за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту проголосовали депутаты Ровенского областного совета. Как утверждали депутаты этих советов, Россия пользуется своим названием неправомерно.

Годом ранее, в сентябре 2020-го, с аналогичной идеей выступал член партии «Слуга народа» Никита Потураев. По его словам, каждая страна имеет право решать, как будет называть соседние государства.

В феврале 2023 года бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил Москву в том, что она присвоила себе название «Русь». По его словам, в отличие от других соседних государств, Украина «конкурирует с Москвой за первородство».

«Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы», — утверждал Арестович.

Название «Московия» для территории России применялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках. Оно использовалось параллельно с этнографическим названием «Руссия». В эпоху Петра I правительство предпринимало дипломатические усилия по преодолению двуименности России в Европе, отмечал историк Сергей Соловьев.

Как отреагировали в России

Комментируя петицию, вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал ее «сдвигом по фазе» и выразил мнение, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. В свою очередь депутат от «Единой России» Олег Морозов назвал идею о переименовании проявлением «комплекса политического карлика», который «не вызывает ничего, кроме усмешки».

Название «Московия» употреблял и президент РФ Владимир Путин, говоря о «развале» России. Так, в 2021 году он утверждал, что НАТО хотят распада страны и ее превращения в Московию. В конце февраля 2022 года Путин также выразил мнение, что Запад стремится «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», и если это произойдет, то появятся «московиты, уральцы и так далее».