Военная операция на Украине. День 369-й

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что участники предстоящего саммита стран «большой семерки» (G7) в Хиросиме должны выступить против угроз и возможности применения Россией ядерного оружия, передает ТАСС.
«На саммите G7 в Хиросиме нам следует выступить решительно против попыток изменить статус-кво силовыми методами в одностороннем порядке, а также против угроз и возможности применения ядерного оружия Россией», — сказал он.
Кисида добавил, что рассчитывает на демонстрацию международному сообществу готовности «большой семерки» защищать миропорядок, который основан на принципе верховенства права.
Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки — ТАСС.
Медведев рассказал о точках невозврата в отношениях с Западом и будущем для всего мира: зампред СБ РФ назвал две даты, которые негативно повлияли на взаимодействие западных стран с Москвой — события в Грузии в 2008-м и в Крыму в 2014-м, передает ТАСС.
Подавляющее большинство опрошенных японцев выступило против поставок оружия Украине, сообщает Nikkei.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ безуспешно попытались контратаковать силы РФ под Кременной — ТАСС.
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол утверждает, что Китай может поставить России сотни беспилотников — ТАСС.
Сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун назвал бесполезными санкции Запада против России — ТАСС.
В Хмельницком произошли три взрыва, сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда организаций и граждан РФ — ТАСС.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о невозможности развалить Россию так же легко, как СССР — ТАСС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападение на трубопроводы системы «Северный поток» должно расцениваться как теракт — РИА Новости.