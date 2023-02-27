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Политика

Военная операция на Украине. День 369-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 369-й день

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Военнослужащий РФ на позициях в южном секторе спецоперации

Военнослужащий РФ на позициях в южном секторе спецоперации

РИА Новости
В ЛНР утверждают, что ВСУ безуспешно попытались контратаковать силы РФ под Кременной. Иран поддержал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Украинские СМИ сообщили, что в Киеве и Хмельницком минувшей ночью произошли взрывы. В ДНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:37

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что участники предстоящего саммита стран «большой семерки» (G7) в Хиросиме должны выступить против угроз и возможности применения Россией ядерного оружия, передает ТАСС.

«На саммите G7 в Хиросиме нам следует выступить решительно против попыток изменить статус-кво силовыми методами в одностороннем порядке, а также против угроз и возможности применения ядерного оружия Россией», — сказал он.

Кисида добавил, что рассчитывает на демонстрацию международному сообществу готовности «большой семерки» защищать миропорядок, который основан на принципе верховенства права.

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»
08:24

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки — ТАСС.

08:23

Медведев рассказал о точках невозврата в отношениях с Западом и будущем для всего мира: зампред СБ РФ назвал две даты, которые негативно повлияли на взаимодействие западных стран с Москвой — события в Грузии в 2008-м и в Крыму в 2014-м, передает ТАСС.

08:22

Подавляющее большинство опрошенных японцев выступило против поставок оружия Украине, сообщает Nikkei.

08:21

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ безуспешно попытались контратаковать силы РФ под Кременной — ТАСС.

08:20

Медведев назвал «навязчивое желание Запада растерзать Россию» причиной СВО — ТАСС.

08:18

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол утверждает, что Китай может поставить России сотни беспилотников — ТАСС.

08:17

Сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун назвал бесполезными санкции Запада против России — ТАСС.

08:16

В Хмельницком произошли три взрыва, сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий — ТАСС.

08:15

В Канаде прошла акция против поставок оружия Украине, передает телеканал CTV.

08:14

Иран поддержал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине — ТАСС.

08:13

Медведев заявил, что начало трагедии на Украине было положено с распадом СССР — ТАСС.

08:12

В ДНР сообщили о ранении пяти мирных жителей в результате обстрелов ВСУ — ТАСС.

08:10

Медведев считает, что враги России ведут мир к апокалипсису — ТАСС.

08:08

В Белом доме считают неактуальным вопрос о будущем Крыма — ТАСС.

08:06

Издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, произошедшем минувшей ночью.

08:04

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда организаций и граждан РФ — ТАСС.

08:02

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о невозможности развалить Россию так же легко, как СССР — ТАСС.

08:01

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападение на трубопроводы системы «Северный поток» должно расцениваться как теракт — РИА Новости.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 369-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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