Военная операция на Украине. День 369-й

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что участники предстоящего саммита стран «большой семерки» (G7) в Хиросиме должны выступить против угроз и возможности применения Россией ядерного оружия, передает ТАСС.

«На саммите G7 в Хиросиме нам следует выступить решительно против попыток изменить статус-кво силовыми методами в одностороннем порядке, а также против угроз и возможности применения ядерного оружия Россией», — сказал он.

Кисида добавил, что рассчитывает на демонстрацию международному сообществу готовности «большой семерки» защищать миропорядок, который основан на принципе верховенства права.