«У меня была машина, которая выберет кого угодно». Умер Глеб Павловский

Российский политолог, политтехнолог и журналист Глеб Павловский умер в возрасте 71 года после тяжелой болезни. Последние несколько недель он провел в хосписе. Павловский был основателем и главой «Фонда эффективной политики», который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. До 2011 года политолог сотрудничал с администрацией президента, после чего перешел в оппозицию Кремлю.

На 72-м году жизни умер российский политолог, политтехнолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на его друга, заведующего кафедрой местного самоуправления НИУ «Высшая школа экономики» Симона Кордонского.

«Да, его не стало. Это случилось ночью», — подтвердил эту информацию политтехнолог Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) в своих соцсетях.

В Telegram-канале Павловского сообщили, что политолог скончался 26 февраля в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал. О времени и месте прощания мы сообщим»,— сказано в сообщении.

По данным СМИ, в последние годы Павловский болел раком, а в январе его состояние ухудшилось.

«Один из немногих, с кем можно было разговаривать»

Телеведущий и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал «Газете.Ru», что из-за расхождений в политических взглядах в последнее время мало общался с Павловским.

«Глеб был в последнее время нашим достаточно радикальным противником. Наши взгляды были почти диаметрально противоположны. При этом он был очень умный человек, умеющий слушать, и с ним было интересно», — поделился телеведущий.

По его словам, политтехнолог не переносил политические отношения на личности и всегда очень критично относился к себе.

«Я думаю, что он один из немногих людей из той политической группы, с которым вообще можно было разговаривать. Может быть, вообще один», — сказал Леонтьев.

Журналистка Ксения Собчак, комментируя сообщения о смерти политолога в своем Telegram-канале, выразила мнение, что Павловский «обладал удивительным даром чувствовать основной нерв времени и быстро формулировать его язык».

«Давайте без штампов «человек-эпоха». Павловский таким был уже двадцать лет назад. Он эти эпохи сам создавал и сам же осмыслял», — написала Собчак.

Она напомнила, что в молодости Павловский называл себя дзен-марксистом. «Спокойного принятия поступи истории и медитативного наблюдения за ней, которым владел Павловский, нам будет не хватать», — заключила журналистка.

Диссидент, политтехнолог Кремля, оппозиционер

Глеб Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года, закончил исторический факультет Одесского государственного университета. В середине 1970-х годов попал под наблюдение КГБ из-за распространения книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», переехал в Москву и подрабатывал разнорабочим, чтобы избежать обвинения в тунеядстве.

В 1978-1980 годах был одним из редакторов самиздатского журнала «Поиски», из-за выпуска которого в 1982 году попал под арест и был сослан на три года в Коми. После ссылки Павловский вернулся в Москву в 1985 году.

В 1989-1993 годах был директором частного информационного агентства «Постфактум», а в начале 1990-х стал зампредом правления издательского дома «Коммерсантъ».

В 1997 году Павловский совместно с Маратом Гельманом основал «Русский Журнал» — одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны и стал его главным редактором. В сотрудничестве с Антоном Носиком Павловский участвовал в создании электронных изданий «Газета.ru», Lenta.ru, vesti.ru и проекта strana.ru. С 2005 по 2008 год вел программу «Реальная политика» на телеканале НТВ.

close Глеб Павловский (5 марта 1951 — 27 февраля 2023) Глеб Павловский во время выступления, 1987 год Глеб Павловский, 2001 год Председатель президиума Общероссийского движения «Гражданское достоинство» Элла Памфилова и политолог Глеб Павловский, 2002 год Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) и политолог Глеб Павловский на праздничном приеме по случаю 30-летия телепрограммы «Взгляд», 2017 год Полную галерею можно посмореть

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В 1995 году Павловский вместе с Гельманом и Максимом Мейером создал «Фонд эффективной политики», который принял участие в кампании по перевыборам президента Бориса Ельцина в 1996 году, а в 2000 году разрабатывал предвыборную кампанию Владимира Путина.

Как отмечало издание «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов), описывая жизнь и карьеру политолога, к концу 1998 года Павловский был уверен в том, что избрать можно любого человека.

«Мне было все равно, понимаете? У меня есть машина, которая выберет кого угодно. Назовите покойника — мы сделаем конструкцию, встроим его, и его тоже выберут», — цитирует его издание.

Павловский также участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года на Украине. Позднее он выступал как консультант администрации президента России. 24 апреля 2008 года получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента Дмитрия Медведева.

«Фонд эффективной политики» сотрудничал с администрацией президента России до 2011 года, а сам Павловский занимал должность советника руководителя АП. Ряд СМИ называют Павловского одним из идеологов современного политического режима в России, поскольку он, в частности, был среди авторов концепции «суверенной демократии».

В 2011 году администрация президента разорвала контракт с «Фондом эффективной политики», а Павловский покинул должность советника. Он объяснял изданию «Коммерсантъ», что его комментарии «стали создавать проблемы для администрации президента». Однако, по словам собеседников «Ведомостей», причиной опалы Павловского стало то, что накануне выборов президента 2012 года он «открыто ставил на Дмитрия Медведева, предлагал обсуждать его модернизационную повестку в качестве предвыборной программы».

В 2012 году Павловский перешел в оппозицию Кремлю, принял участие в митингах оппозиции «За честные выборы» в феврале и марте, а в мае того же года политтехнолог участвовал в «Марше миллионов» против возвращения Владимира Путина на пост президента.

После ввода российских войск на территорию Украины Павловский призывал к прекращению военных действий и критиковал референдумы о присоединении к России украинских территорий. Российский минюст считает Павловского одним из участников Школы свободной общественной мысли «Возрождение», которую в феврале 2023 года российские власти признали иностранным агентом.